Dorin Popa a fost mereu transparent și sincer cu fanii lui, pe care îi ține la curent cu absolut tot ceea ce face. Într-unul dinte vloggurile sale, însă, un fan vigilent și atent la detalii a observat că Dorian Popa a staționat greșit.

Numai că acesta i-a anunțat pe oamenii legii. Artistul a ajuns la secția de poliție pentru a-și motiva fapta, dar din fericire pentru artist, a primit doar o avertizare.

„Am mers, am dat cu subsemnatul, nu am fost amendat (…) am fost avertizat verbal, la a doua abatere ești amendat”, a spus Dorian Popa.

Jumătate de cadou pentru iubită. La noua mașină

De curând, cântărețul a contribuit la cadoul inedit pentru iubita sa. Claudia Iosif și-a luat de curând un Mercedes-Benz Clasa E Cabriolet care valorează o mică avere – prețul unui astfel de model pornește de la 30.000 de euro și poate ajunge până la 50.000 de euro.

„Decapotabila este a nevestei, Johnule. Eu mi-am luat o mașină mare, de muncă, asta este a soției și am venit și noi să ne bucurăm de această singură zi liberă – Îi mulțumim Lui Dumnezeu că, printre zilele de muncă mai avem și zile în care ne putem bucura de ceea ce ne oferă tot Doamne – Doamne. (…)

Este jumate, jumătate – jumătate este cadou din partea mea și jumătate este munca ei. Suntem un cuplu mai modern și nu ne ascundem cu chestia asta. Babs muncește și este o femeie care reușește să adune bănuți, motiv pentru care ne-am unit forțele, exact cum trebuie să facă un cuplu și este un cadou comun”, a mai dezvăluit artistul de 32 de ani, titrează Cancan.

Dorian Popa este un actor de televiziune, compozitor, dansator și cântăreț român. El a devenit cunoscut în 2011, odată cu apariția sa în serialul Pariu cu viața alături de colegii săi din Lala Band, unde l-a interpretat pe Andrei Anghel, serial care a primit premiul pentru „cel mai bun debut” la Gala Premiilor VIP.