Donald Trump sugerează un rol politic pentru Maria Corina Machado înainte de plecarea la Davos

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut marți declarații care au atras atenția asupra situației politice din Venezuela, afirmând că și-ar dori ca lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, să se implice într-o anumită măsură în conducerea țării.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, la un an de la preluarea mandatului și chiar înainte de plecarea sa spre Europa, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

În fața unei săli pline de jurnaliști, Donald Trump a vorbit despre María Corina Machado într-un ton apreciativ, subliniind rolul acesteia în politica venezueleană.

„O femeie incredibil de drăguţă a făcut, de asemenea, un lucru incredibil, după cum ştiţi”, a declarat Trump. „O putem implica într-un fel”, a adăugat el.

Președintele american a continuat cu o formulare directă, folosindu-se de adresarea personală: „Mi-ar plăcea să pot face asta, Maria, poate putem face asta”.

Comentariile făcute marți vin la scurt timp după o întâlnire oficială între Donald Trump și María Corina Machado, desfășurată săptămâna trecută la Casa Albă. Cu acel prilej, lidera opoziției venezuelene a luat prânzul cu președintele Statelor Unite.

În cadrul întâlnirii, Machado i-a înmânat lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, distincție pe care a primit-o în luna octombrie și despre care președintele american a declarat în repetate rânduri că și-ar fi dorit să îi fie acordată.

Declarațiile de marți reflectă o abordare mai nuanțată a lui Donald Trump în ceea ce privește criza politică din Venezuela. Anterior, președintele SUA și-a exprimat public sprijinul pentru Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei, o figură asociată de mult timp cu regimul lui Nicolás Maduro.

Această poziționare a fost considerată surprinzătoare de o parte a observatorilor politici, având în vedere relația tensionată dintre Washington și regimul de la Caracas.

Prin deschiderea exprimată față de implicarea Maríei Corina Machado într-o formă de conducere a Venezuelei, Donald Trump pare să transmită un mesaj diferit față de pozițiile sale anterioare. Fără a oferi detalii concrete sau un cadru clar al acestei eventuale implicări, președintele SUA a lăsat totuși impresia unei reconsiderări strategice.

Deocamdată, Casa Albă nu a oferit clarificări suplimentare privind natura exactă a rolului la care s-a referit Donald Trump și nici dacă există discuții oficiale în acest sens cu lidera opoziției venezuelene.