Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis un avertisment Statelor Unite, susținând că reluarea operațiunilor militare americane împotriva Iranului ar putea provoca o extindere a războiului din Orientul Mijlociu. Potrivit AFP, mesajul a fost publicat miercuri pe site-ul oficial al liderului de la Teheran, în contextul tensiunilor apărute după atacurile americane asupra insulei iraniene Qeshm.

„Dacă asemenea agresiuni se repetă, războiul va fi mult mai extins”, a transmis Mojtaba Khamenei.

Avertismentul apare după ce presa internațională a relatat despre posibilitatea unei noi campanii militare americane, de scurtă durată, dar de intensitate ridicată, după alegerile legislative din Statele Unite.

În weekendul anterior scrutinului american, Donald Trump a avertizat că Washingtonul este pregătit să lanseze o „lovitură zdrobitoare” împotriva Teheranului.

Ulterior, în noaptea de luni spre marți, Statele Unite au efectuat atacuri limitate asupra insulei iraniene Qeshm, situată în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Acțiunile militare au avut loc într-un moment în care continuau discuțiile diplomatice pentru evitarea unei noi escaladări a conflictului.

În urma incidentului, conducerea iraniană a avertizat că eventualele operațiuni americane suplimentare ar putea determina un răspuns de o amploare mai mare.

După atacurile asupra insulei Qeshm, Gardienii Revoluției au acuzat Statele Unite că și-au intensificat activitățile de supraveghere militară. Potrivit forței armate iraniene, Washingtonul ar fi desfășurat operațiuni de recunoaștere pentru a obține informații despre sistemele de apărare ale Republicii Islamice.

Reprezentanții Gardienilor Revoluției au susținut că forțele iraniene au interceptat și distrus o dronă americană deasupra insulei Qeshm.

„În urmă cu câteva minute, a 15-a dronă americană (de tip) MQ-1 a fost interceptată şi distrusă de către sistemul de apărare modern şiperformant al Gardienilor (...) deasupra Insulei Qeshm”, au anunţat ei.

La momentul declarației, autoritățile americane nu confirmaseră informațiile prezentate de Gardienii Revoluției.

În ciuda amenințărilor militare, Donald Trump a încercat marți să reducă speculațiile privind o eventuală reluare a bombardamentelor de amploare împotriva Iranului. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, președintele american a vorbit despre evoluția negocierilor cu Teheranul.

„Se pare că obţinem tot ceea ce vrem”, a declarat Trump.

Cu o zi înainte, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, vorbise despre desfășurarea unor negocieri diplomatice „foarte intense”. La rândul său, Donald Trump a transmis ulterior, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că un acord cu Iranul „ar putea avea loc”.

Qatarul, unul dintre statele implicate în medierea conflictului, a anunțat că negocierile nu au fost abandonate. Autoritățile de la Doha au transmis că „cele două părţi rămânm angajate în procesul de negociere”.

Mojtaba Khamenei a comentat și rezultatele alegerilor americane de la jumătatea mandatului, desfășurate marți, 3 noiembrie.

Partidul Republican, condus de Donald Trump, a suferit o înfrângere importantă, pierzând controlul asupra Congresului.

Liderul iranian a respins însă posibilitatea ca rezultatul scrutinului să determine o schimbare semnificativă a politicii Washingtonului față de Teheran.

Khamenei a afirmat că persoanele care așteaptă o modificare a poziției americane în urma schimbărilor politice interne „se înşală amarnic”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul-șef iranian în discuțiile cu Statele Unite, a interpretat rezultatele alegerilor americane drept un mesaj de respingere a conflictului militar. Acesta a susținut că alegătorii au sancționat politica Washingtonului față de Iran, inclusiv din cauza efectelor războiului asupra costului vieții.

„Din conştiinţă sau din cauza costului traiului, americanii au spus NU RĂZBOIULUI, iar noi arobăm acest mesaj”, a scris pe X Ghalibaf.

În noaptea de marți spre miercuri, Donald Trump a recunoscut, într-un interviu telefonic acordat Fox News, că războiul din Iran a contribuit „în parte” la rezultatele nefavorabile obținute de republicani.

Eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului implică și alte state, pe lângă Qatar.

China, care întreține relații economice importante cu Iranul și are interese în regiunea Orientului Mijlociu, a anunțat miercuri că desfășoară demersuri diplomatice pentru „evitării unei reluări a ostilităţilor”.

Luni, președintele chinez Xi Jinping l-a primit pe sultanul Omanului, Haitham ben Tariq. Omanul este unul dintre statele care au contribuit la medierea conflictului dintre Washington și Teheran și se află în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Implicarea diplomatică a acestor țări are loc în condițiile în care războiul a afectat economia mondială și transportul maritim al hidrocarburilor.

De la începutul războiului, Iranul a revendicat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre principalele rute maritime utilizate pentru transportul petrolului și gazelor naturale. Forțele iraniene au atacat în repetate rânduri nave care încercau să traverseze zona fără autorizația Teheranului. Ca măsură de represalii, Statele Unite au instituit o blocadă asupra porturilor iraniene.

În ultimele săptămâni, intensitatea atacurilor americane asupra Iranului și a bombardamentelor iraniene împotriva aliaților Washingtonului din Golful Persic s-a redus considerabil. Conflictul a început pe 28 februarie 2026, odată cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului, în urma cărora a fost ucis fostul lider suprem Ali Khamenei.

Fiul acestuia, Mojtaba Khamenei, a preluat conducerea Republicii Islamice în martie și nu a avut nicio apariție publică de la instalarea sa în funcție. Un armistițiu încheiat în aprilie a pus capăt unei perioade de aproape 40 de zile de bombardamente intense.

Ulterior, în iunie, părțile au convenit asupra unui protocol care urmărea încheierea definitivă a conflictului. Înțelegerea nu a rezistat însă, fiind compromisă în cursul verii, iar tensiunile militare au continuat.