Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an

Liviu Mihaiu, realizatorul podcastului Condamnați la cultură, difuzat de evz.ro și pe canalul de YouYube Hai România l-a avut invitat, miercuri, pe Dan Popescu, omul care a pus bazele H'art Gallery. Fin cunosctăor al artei, curatorul a vorbit despre o temă cu implicații financiare. Arta reprezintă o importantă plasă de siguranță în momentul apariției crizelor economice. Un exemplu este prăbușirea din anul 2008.

„În 2008, când a venit criza, mi-amintesc cumva că oamenii au funcționat în felul următor. Au considerat arta, pe bună dreptate, ca fiind un soi de domeniu de refugiu. Sub toate aspectele. Și când nu mai puteai, spre exemplu, nu mai funcționa real estate-ul, nu mai funcționa stock exchange-ul, nu mai funcționa producția, leul se devaloriza.

Nu mai avea sens să investești în el, atunci evident că arta era o opțiune. Și am simțit chestiunea aceea, în sensul că, într-un mod paradoxal, lucrurile au crescut de atunci în zona artistică”, a explicat invitatul lui Liviu Mihaiu.

Dan Popescu spune că i-a priit o altă mare criză la nivel mondial, cea provocată de pandemia de coronavirus. În schimb, în acea perioadă, artiștii au fost extrem de afectați, pentru că nu s-au mai putut mișca la propriu din punct de vedere profesional.

„Legat de pandemie, ca să fac o notă discordantă față de confrații mei, mie mi-a priit foarte mult. Pentru că mi-a dat așa un soi de respiro în care am putut să mă gândesc mai mult la ceea ce fac.

Artiștii au fost totuși loviți și au fost loviți în special pentru că se duceau la târguri internaționale și aveau zona asta de desfacere. Cheltuiau mult, ca să zic așa. Cheltuiau mult, da, ce-i drept. Dar mai și vindeau ceva și poate veneau cu niște gologani acasă”, a mai spus Dan Popescu.