Dolph Lundgren, actorul din Rocky IV, a scăpat de cancer: În sfârșit, liber!







Actorul Dolph Lundgren, cunoscut pentru rolul său din Rocky IV, a împărtășit cu fanii o veste minunată despre starea sa de sănătate. După un diagnostic de cancer considerat terminal acum aproape 9 ani, Lundgren a anunțat cu entuziasm că este „în sfârșit, liber de cancer”. Vestea a fost dată chiar de el pe Instagram, alături de un mesaj emoționant care reflectă lupta sa și recunoștința pentru susținerea primită.

Lupta cu cancerul: diagnostic și tratamente inovative

Lundgren a fost diagnosticat pentru prima dată cu cancer renal în 2015. După o intervenție chirurgicală reușită, părea că boala fusese învinsă. Cu toate acestea, în 2020, în urma unei vizite de rutină la medic, actorul a aflat că tumori noi apăruseră în zona rinichilor și ficatului. Medicii i-au dat un diagnostic de cancer terminal, cu doar 2-3 ani de trăit.

Lundgren a spus că „atunci, m-am gândit că am trăit o viață plină, ca și cum aș fi trăit cinci vieți într-una”, adăugând că nu era supărat pentru el, ci mai mult pentru copiii și logodnica sa.

Tratamentul care a schimbat totul: o a doua părere medicală

După ce diagnosticul părea imposibil de combătut, Lundgren a decis să ceară o a doua părere de la oncologul Dr. Alexandra Drakaki de la UCLA Medical Center. Acesta a început un tratament inovator care, conform spuselor sale, a avut un efect miraculos, reducând tumorile cu aproximativ 90%.

Actorul a menționat că tratamentul „a funcționat excelent, chiar și în timpul filmărilor pentru The Expendables 4 și Aquaman and the Lost Kingdom”. Recuperarea sa rapidă și semnificativă i-a oferit o a doua șansă la viață, iar în momentul actual este complet cancer-free.

Lecțiile învățate dintr-o luptă grea

Lundgren a reflectat asupra lecțiilor valoroase pe care le-a învățat în urma acestei perioade dificile. „A fost o călătorie grea și m-a învățat cum să trăiesc în momentul prezent și să mă bucur de fiecare clipă a vieții. Este singura cale de urmat”, a adăugat actorul.

Acum, după ce a înfruntat boala și a reușit să depășească un diagnostic de cancer terminal, Lundgren privește cu speranță spre viitor și este recunoscător pentru sprijinul primit de-a lungul acestei perioade grele, relatează Deadline.com