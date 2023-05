Dolph Lundgren, actorul din „Rocky”, se confruntă cu cancerul de opt ani. Vedeta a vorbit pentru prima dată despre boala sa

Dolph Lundgren este unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume. S-a făcut remarcat în industria cinematografică începând cu anii 1980 prin rolurile pe care le-a jucat în „He-Man, Masters of the Universe” sau în „Soldatul Universal”. Filmul care i-a adus celebritatea în întreaga lumea a fost „Rocky IV”, producția în care l-a interpretat pe Ivan Drago, rivalul personaului lui Sylvester Stallone. Lundgren a vorbit despre începuturile carierei sale, dar și despre boala cu care se confruntă. „Nu m-am așteptat niciodată să fiu un star de acțiune. Nu mi-am propus niciodată să fiu actor de acțiune. M-am apucat de actorie pentru că mă făcea să mă simt bine. Ca să fiu sincer, cariera mea este mai interesantă, mai provocatoare și mai satisfăcătoare în ultima vreme … Cred că așa a fost menit să fie. Am venit din inginerie și arte marțiale”, a declarat celebrul actor, care a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu opt ani.

Lupta lui Dolph Lundgren împotriva cancerului

Dolph Lundgren a dezvăluit că se luptă cu cancerul de opt ani. Totul a pronit de la o tumoare depistată la unul dintre rinichi, în anul 2015. Ulterior, actorul a mers să facă radiografii la fiecare șase luni și ulterior în fiecare an. Vedeta a mai adăugat că boala a recididat în anul 2020. Medicii au descoperit că actorul mai avea câteva tumori în apropriere de plămâni. Ulterior, medicul i-a spus lui Lundgren că nu mai are foarte mult de trăit.