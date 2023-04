Sylvester Stallone, despre cel mai slab film în care a jucat: „E printre cele mai proaste din întreg sistemul solar”

Acest film de comedie a avut încasări de 70 de milioane de dolari, însă Stallone a mărturisit într-un interviu că este cel mai slab în care a jucat vreodată. „Cel mai prost film pe care l-am făcut vreodată… poate unul dintre cele mai proaste filme din întreg sistemul solar, inclusiv producții extraterestre pe care nu le-am văzut niciodată. Un vierme ar putea scrie un scenariu mai bun decât cel din Stop! Or My Mom Will Shoot”, a spus Stallone într-un interviu citat de Far Out Magazine.

De altfel, în trecut Arnold Schwarzenegger a dezvăluit cum a reușit să-l păcălească pe Stallone să joace în Stop! Or My Mom Will Shoot deși nu își dorea cu adevărat.

„Am citit scenariul și era atât de rău. Știu că am făcut niște filme foarte proaste, dar ăsta era cu adevărat prost. Așa că pe atunci eram în conflict cu Stallone și mi-am zis ‘O să arunc în presă că sunt foarte interesat de acest rol’. Știam cum funcționează lucrurile la Hollywood, așa că voi cere mulți bani ca să-i fac pe ei să spună că îi oferă rolul lui Sly, poate o să-l ia mai ieftin. Iar Sly a mușcat din plin asta. O săptămână mai târziu am auzit că semnează pentru rol. Rezultatul a fost un film teribil de slab pe toate fronturile”, a explicat Schwarzenegger.

Stallone poate fi văzut în The Expendables 4 în 2023

În acest an, Sylvester Stallone va putea fi văzut în filmul The Expendables 4, care are ca dată de lansare 22 septembrie. Va fi ultima apariție a lui Stallone în această franciză, după ce din Rocky / Creed s-a retras deja. Iar The Expendables 4 are o distribuție de excepție, din care mai fac parte actori ca Jason Statham, Megan Fox, 50 Cent, Randy Couture, Andy Garcia și Dolph Lundgren.

Franciza a luat naștere în 2010, iar în 2012 și 2014 au apărut noi producții. S-a bucurat de un succes major, motiv pentru care ulterior au apărut și două reviste de benzi desenate, cu numele The Expendables și The Expendables Go To Hell. În plus, ulterior au fost lansate și patru jocuri video, dintre care s-a remarcat The Expendables 2 Videogame.

Succesul francizei a dus și la apariția unui joc distractiv de pacanele online sub semnătura celor de la StakeLogic. Acesta se numește The Expendables Megaways, iar simbolurile principale sunt personajele principale din film alături de muniția folosită de ei. Jocul se remarcă și printr-o grafică foarte bună și beneficiază de recenzii foarte bune în mediul online.

Stallone are un rol și în Guardians of the Galaxy Vol. 3

Pe lângă The Expendables 4, Sylvester Stallone poate fi văzut în 2023 și în filmul Guardians of the Galaxy Vol. 3, alături de nume cunoscute ca Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter și Dave Bautista. Filmul va debuta la începutul lunii mai în cinematografele din toată lumea și este unul dintre cele mai așteptate din această primăvară.

În paralel, Stallone se dedică și producțiilor TV, un exemplu fiind serialul Tulsa King, care a debutat anul trecut și în care are și rolul de producător executiv. De asemenea, el a acceptat recent să joace și într-un reality show alături de familia sa.