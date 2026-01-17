Doliu în lumea sportului. Un fost luptător de renume a murit la vârsta de 96 de ani

Ioan Crâsnic, fostul luptător de renume și antrenor, a murit la vârsta de 96 de ani. „Federația Română de Lupte anunță cu profund regret trecerea în neființă a Maestrului Crâsnic Ioan, antrenor emerit”, a anunțat Federatia, într-o postare pe Facebook.

De-a lungul unei cariere remarcabile, el a pregătit loturile naționale de lupte libere și greco-romane ale României, participând ca antrenor la opt ediții ale Jocurilor Olimpice, desfășurate între 1960 și 1996. În plus, experiența sa internațională a inclus pregătirea echipei Marocului la o ediție a Jocurilor Olimpice, performanță care a dus la stabilirea unui record dificil de egalat în sport.

„A fost un adevărat promotor al luptelor libere și un mentor pentru generații de sportivi, aducând luptelor din România un palmares impresionant”, a anunțat FRL.

Potrivit sursei menționate anterior, înmormântarea va avea loc duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu Ortodox. „Corpul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox începând de mâine, 17 ianuarie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei si apropiaților”, a mai anunțat FRL.

Originar din Caraș-Severin, Ioan Crâsnic și-a început parcursul în luptele libere la Timișoara, unde a obținut primul titlu de campion național în anul 1949.

Debutul său la Jocurile Olimpice a avut loc în 1960, la Roma, în calitate de antrenor. Sub coordonarea sa, România a obținut medalia de aur la luptele greco-romane, prin Dumitru Pârvulescu. Deși s-a pensionat în 1995, la vârsta de 66 de ani, experiența și reputația sa au dus ulterior la chemarea sa pentru a prelua conducerea staff-ului tehnic al Marocului.

„I-am cunoscut pe toți marii luptători ai României, i-am pregătit pe toți campionii olimpici. Dar cei mai talentați au fost Gheorghe Berceanu și Nicolae Martinescu, «Piticu» și «Martin» cel mare. Erau prieteni foarte buni, mai făceau și glume, dar când era de treabă, gata! Când spuneam că trebuie să facă ceva, aia făceau. Erau talentați, dar și munceau mult!”, declara acesta, pentru gsp.ro, în august 2024.

Ioan Crâsnic a explicat motivele pentru care nu a ajuns niciodată să participe la Jocurile Olimpice în calitate de sportiv.

„Nu am ajuns la Olimpiadă din cauza politicii unor membri ai familiei mele, care erau împotriva regimului de atunci. Eu nu făceam politică, doar sport”, povestea acesta, pentru sursa citată anterior.