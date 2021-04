Actorul Paul Ritter care a jucat în seria ”Harry Potter” a murit la vârsta de 54 de ani, a confirmat agentul său pentru dpa marţi.

Actorul care suferea de o tumoră cerebrală a murit luni seara.

El era cunoscut pentru roluri precum vrăjitorul Eldred Worple în filmul ”Harry Potter and the Half-Blood Prince” din 2009, Guy Haines în producţia ”Quantum of Solace” din 2008 şi Martin Goodman în serialul de comedie britanic ”Friday Night Dinner”.

Soţia sa Polly şi fiii săi Frank şi Noah au fost lângă actor când acesta a murit, potrivit unui comunicat publicat marţi de agentul său.

„Paul a fost un actor cu un talent excepţional care a jucat o varietate enormă de roluri pe scenă şi pe ecran cu o pricepere extraordinară”, a declarat agentul său.

„Era extrem de inteligent, amabil şi foarte amuzant. Ne va lipsi enorm”, a mai spus el.

Spotify a lansat o versiune audio a primului volum din seria Harry Potter, citită de Daniel Radcliffe

În urmă cu câteva luni, Spotify a lansat gratuit o versiune audio a primului volum din seria Harry Potter, citită de celebrităţi, în special de actorul Daniel Radcliffe, care a interpretat rolul celebrului vrăjitor cu acelaşi nume.

În fiecare săptămână a fost prezzentat un alt capitol, citit de vedete precum fostul fotbalist David Beckham, actorul Eddie Redmayne şi actriţa Dakota Fanning.

Înregistrarea audio este disponibilă pentru abonaţi în versiunea gratuită a Spotify, precum şi în cea plătită.

Videoclipurile înregistrărilor au fost postate online pe site-ul wizardingworld.com, portalul oficial al seriei Harry Potter.

Peste 500 de milioane de cărţi din saga Harry Potter au fost vândute în întreaga lume.

Potrivit Wizarding World, primul volum al seriei, publicat în 1997, rămâne cel mai bine vândut dintre toate.

CITEȘTE ȘI Reprezentanții HoReCa și Guvernul au bătut palma! Vești bune pentru români

CITEȘTE ȘI Adio, AstaZeneca? Anunțul făcut de EMA poate aduce colapsul pentru firma anglo-suedeză