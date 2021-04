Femeia, care este mamă a opt copii, s-a prezentat la spital cu o obezitate malignă, iar în urma unei ecografii şi a unei radioscopii toracice a fost diagnosticată tumora.

Chirurgul Iulian Preda susţine că aceasta este cea mai mare tumoră extirpată în cariera sa profesională.

“Este cea mai mare tumoră pe care am operat-o eu la mâna întâi. Am mai avut una de vreo 20 de kilograme, dar nu am putut proba, că nu am avut cântar, şi încă una acum câţiva ani de vreo 17 kilograme. (…) Doamna incriminează boala de patru luni de zile. Eu zic că are o dezvoltare de câţiva ani, dar doamna spune că se simte bolnavă de patru luni”, a adăugat Preda.