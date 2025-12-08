Doliu în fotbal. Internaționalul Glen De Boeck s-a stins la 54 de ani după o hemoragie cerebrală

Internaționalul belgian, Glen De Boeck, s-a stins în noaptea de duminică spre luni, la Anvers, la vârsta de 54 de ani, după ce vineri suferise o hemoragie cerebrală severă în locuința sa și intrase în comă profundă, notează publicația The Sun.

De Boeck este considerat o legendă a clubului Anderlecht, echipă pentru care a evoluat în peste 280 de partide între 1995 și 2005, perioadă în care a câștigat trei titluri de campion. El își începuse ascensiunea fotbalistică la Mechelen, între 1992 și 1995, după formarea la clubul din orașul natal, Boom.

„Un fulger din senin. Echipa pierde unul dintre simbolurile sale. Odihnește-te în pace, Glen”, este mesajul scris pe pagina de Facebook a echipei Anderlecht.

A fost, totodată, un membru important al naționalei Belgiei, unde a bifat 36 de meciuri pentru echipa națională a Belgiei și a devenit unul dintre cei mai respectați fundași ai țării. Cariera sa de jucător s-a încheiat în 2005, în urma unor accidentări repetate la genunchi.

După retragerea de pe teren, Glen De Boeck s-a orientat către antrenorat. A început ca secund la Anderlecht, apoi, în 2007, a preluat conducerea tehnică a echipei Cercle Bruges. De-a lungul anilor, a antrenat mai multe cluburi din Belgia și Olanda, printre care Beerschot, VVV Venlo, Waasland-Beveren, Mouscron și Lokeren, având două mandate și la Courtrai, ultimul în 2023.

Dispariția lui Glen De Boeck încheie un șir dureros de tragedii care au lovit familia în 2024. „Moartea sa încheie un an marcat de pierderi personale devastatoare”, precizează sursa citată.

În plus, conform aceleiași publicații, la începutul anului 2025, tatăl său, Louis, în vârstă de 80 de ani, și-a pierdut viața după o boală îndelungată.

Drama s-a amplificat la funeraliile acestuia, când mama fostului fotbalist, Louisette, a suferit o hemoragie cerebrală și a fost diagnosticată ulterior cu cancer pancreatic. Ea s-a stins o lună mai târziu: „În timpul funeraliilor, mama lui De Boeck, Louisette, s-a prăbușit din cauza unei hemoragii cerebrale. Medicii au descoperit ulterior că suferea și de cancer pancreatic, iar ea a murit la o lună după soțul ei”, a declarat o sursă apropiată familiei.