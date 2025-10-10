Doina Teodoru iubește din nou. Scărlătescu e istorie

Iubirea pare să fi revenit în viața actriței Doina Teodoru, la scurt timp după despărțirea de celebrul bucătar Cătălin Scărlătescu. Recent, artista a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de un alt bărbat.

Potrivit informațiilor apărute, noul bărbat din viața ei ar fi Gabriel Dima, proprietarul unui cunoscut restaurant din zona Floreasca, București. Cei doi au fost fotografiați îmbrățișându-se afectuos, în plină zi, fără a părea deranjați de privirile trecătorilor.

Actrița, cunoscută pentru umorul și energia sa, a fost discretă în privința vieții personale în ultima perioadă, însă gesturile surprinse de fotografi trădează o apropiere clară între ea și noul partener. Cei doi s-au întâlnit în apropierea localului deținut de Gabriel Dima, loc unde, potrivit martorilor, au petrecut mai multe minute discutând și râzând relaxați.

Interesant este că noul iubit al Doinei Teodoru este tot din lumea gastronomiei, ceea ce i-a făcut pe mulți să remarce o coincidență: actrița pare atrasă de bărbați pasionați de gătit. După o relație intens mediatizată cu chef-ul Cătălin Scărlătescu, actrița și-a găsit liniștea alături de un alt bărbat care își petrece zilele printre ingrediente, arome și clienți.

Nici Cătălin Scărlătescu nu duce lipsă de iubire. Juratul de la MasterChef are deja o nouă relație cu o tânără arhitectă, semn că ambii foști parteneri au ales să meargă mai departe fără resentimente. Bucătarul a fost văzut de mai multe ori cu noua parteneră în Vama Veche.

Sursele apropiate actriței au spus pentru Cancan că legătura dintre Doina Teodoru și Gabriel Dima ar fi la început, însă chimia dintre ei este vizibilă. Cei care i-au văzut împreună susțin că se înțeleg ușor, râd mult și nu ascund faptul că sunt apropiați.

Deși niciunul dintre ei nu a făcut declarații oficiale, imaginile recente vorbesc de la sine: Doina pare mai relaxată și zâmbitoare ca în ultimele luni, semn că perioada despărțirii de Scărlătescu a rămas deja în urmă.

După ani de relație și proiecte comune în televiziune, despărțirea dintre actriță și chef-ul de la Pro TV a fost anunțată discret, fără scandaluri. Nu se știe care a fost motivul despărțirii sau cine a ales să plece primul din relație.