Monden

Doina Teodoru iubește din nou. Scărlătescu e istorie

Comentează știrea
Doina Teodoru iubește din nou. Scărlătescu e istorieCătălin Scărlătescu și Doina. Sursa foto: Facebook- Doina Teodoru
Din cuprinsul articolului

Iubirea pare să fi revenit în viața actriței Doina Teodoru, la scurt timp după despărțirea de celebrul bucătar Cătălin Scărlătescu. Recent, artista a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de un alt bărbat.

Doina Teodoru iubește din nou

Potrivit informațiilor apărute, noul bărbat din viața ei ar fi Gabriel Dima, proprietarul unui cunoscut restaurant din zona Floreasca, București. Cei doi au fost fotografiați îmbrățișându-se afectuos, în plină zi, fără a părea deranjați de privirile trecătorilor.

Gabriel Dima.v

Gabriel Dima. Sursa foto Facebook

Actrița, cunoscută pentru umorul și energia sa, a fost discretă în privința vieții personale în ultima perioadă, însă gesturile surprinse de fotografi trădează o apropiere clară între ea și noul partener. Cei doi s-au întâlnit în apropierea localului deținut de Gabriel Dima, loc unde, potrivit martorilor, au petrecut mai multe minute discutând și râzând relaxați.

O coincidență cu gust de deja-vu

Interesant este că noul iubit al Doinei Teodoru este tot din lumea gastronomiei, ceea ce i-a făcut pe mulți să remarce o coincidență: actrița pare atrasă de bărbați pasionați de gătit. După o relație intens mediatizată cu chef-ul Cătălin Scărlătescu, actrița și-a găsit liniștea alături de un alt bărbat care își petrece zilele printre ingrediente, arome și clienți.

Două Coduri galbene de vânt în România: 23 de județe vizate și rafale periculoase în munți
Două Coduri galbene de vânt în România: 23 de județe vizate și rafale periculoase în munți
Toto Dumitrescu, la Judecătoria Sectorului 1. Arestul la domiciliu, prelungit
Toto Dumitrescu, la Judecătoria Sectorului 1. Arestul la domiciliu, prelungit
Scărlătescu și noua iubită

Scărlătescu și noua iubită. Sursa foto Instagram

Nici Cătălin Scărlătescu nu duce lipsă de iubire. Juratul de la MasterChef are deja o nouă relație cu o tânără arhitectă, semn că ambii foști parteneri au ales să meargă mai departe fără resentimente. Bucătarul a fost văzut de mai multe ori cu noua parteneră în Vama Veche.

O poveste nouă, începută discret

Sursele apropiate actriței au spus pentru Cancan că legătura dintre Doina Teodoru și Gabriel Dima ar fi la început, însă chimia dintre ei este vizibilă. Cei care i-au văzut împreună susțin că se înțeleg ușor, râd mult și nu ascund faptul că sunt apropiați.

Deși niciunul dintre ei nu a făcut declarații oficiale, imaginile recente vorbesc de la sine: Doina pare mai relaxată și zâmbitoare ca în ultimele luni, semn că perioada despărțirii de Scărlătescu a rămas deja în urmă.

După ani de relație și proiecte comune în televiziune, despărțirea dintre actriță și chef-ul de la Pro TV a fost anunțată discret, fără scandaluri. Nu se știe care a fost motivul despărțirii sau cine a ales să plece primul din relație.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:09 - Cum explică Bolojan faptul că a numit-o pe Ana Birchall consilier prezidențial
13:03 - Succesul Suediei în privința renunțării la fumat – strategia de reducere a riscurilo. Interviu cu Kingsley Wheaton, C...
12:58 - Selly, acuzat că ia șapte piei de pe cei ce vor să închirieze spații la Nibiru
12:51 - Polonia spune „nu” Pactului UE privind migrația
12:45 - Victor Ciutacu a dat în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan
12:39 - Un bărbat condamnat este de negăsit după o decizie fără precedent a CAB București

HAI România!

Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală

Proiecte speciale