Doi dintre criminalii unui personaj istoric ar putea să fie reabilitați în instanță. Cazul rămâne foarte controversat

Doi bărbați care au fost condamnați pentru uciderea lui Malcolm X vor fi reabilitați și exonerați de această vină. Evenimentul ar trebui să aibă loc, iar doi dintre cei trei bărbați care au fost acuzați că l-au asasinat pe celebrul militant pentru drepturile persoanelor de culoare, Malcolm X, ar trebui să fie declarați nevinovați.

Muhammad A. Aziz și Khalil Islam și-au susținut întotdeauna nevinovăția în cazul asasinării lui Malcolm X, eveniment produs în anul 1965.

Procurorul districtului Manhattan, Cy Vance, și avocații care îi reprezintă pe cei doi bărbați au declarat pentru prima dată pentru New York Times că se așteaptă ca numele bărbaților să fie reabilitate.

Vance și avocații celor doi bărbați au confirmat pentru NBC News că vor „cere anularea condamnărilor nejustificate a două persoane pentru uciderea lui Malcolm X” joi după-amiază.

Islam a murit în anul 2009; Aziz, în vârstă de 80 de ani, a continuat să lupte pentru a-și șterge cazierul. El și averea lui Islam sunt reprezentați de Innocence Project și Shanies Law Office, o firmă de avocatură pentru drepturile civile cu sediul la New York.

O anchetă care a durat 22 de luni

„Evenimentele care ne-au adus aici nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată; aceste evenimente au fost și sunt rezultatul unui proces corupt până în măduva oaselor – un proces care este prea familiar – chiar și în 2021”, a declarat, Aziz, miercuri într-o declarație publicată de avocații săi.

„Deși nu am nevoie de o instanță, de procurori sau de o bucată de hârtie care să-mi spună că sunt nevinovat, mă bucur că familia mea, prietenii mei și avocații care au lucrat și m-au susținut în toți acești ani văd în sfârșit adevărul pe care îl știam cu toții, recunoscut oficial”, a continuat el.

Această cerere vine în urma unei anchete de 22 de luni și a zeci de ani de speculații conform cărora cazul a fost gestionat greșit de la început.

Malcolm X a fost asasinat la 21 februarie 1965, în sala de bal Audubon din New York, acolo unde sute de oameni se adunaseră pentru a-l asculta vorbind. În interiorul sălii de bal, mai mulți bărbați au deschis focul, în timp ce el se afla pe scenă.

În 1966 au fost condamnați la închisoare pe viață

Trei membri ai grupului politic și religios Națiunea Islamului au fost arestați: Mujahid Abdul Halim, cunoscut atunci sub numele de Talmadge Hayer și Thomas Hagan; Aziz, cunoscut atunci sub numele de Norman 3X Butler; și Islam, cunoscut atunci sub numele de Thomas 15X Johnson.

Aceștia au fost condamnați la închisoare pe viață în 1966. Halim a recunoscut că a jucat un rol în asasinat, dar a susținut că Aziz și Islam nu au luat parte la acesta

Anul trecut, un documentar Netflix intitulat „Cine l-a ucis pe Malcolm X?”, a ridicat suficiente întrebări cu privire la acest caz încât Vance a anunțat că va revizui condamnările bărbaților