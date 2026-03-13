Doi copii în plasament, lăsați de autoritățile din Australia să trăiască alături de un triplu criminal transgender, timp de trei luni

Doi copii din Australia, aflați în plasament familial au fost lăsați vreme de trei luni în casa unui triplu criminal transgender condamnat, în ciuda faptului că autoritățile erau la curent cu situația. Și, deși știau acest lucru de la sfârșitul lunii decembrie 2025, copiii nu au fost luați decât acum, scrie Fox News.

Reginald Arthurell - care a început tranziția la statutul de femeie la scurt timp după eliberarea sa din închisoare în 2020 - a fost scos din locuință după ce ofițeri puternic înarmați au făcut o razie la adresa respectivă, a relatat postul de radio 2GB. El locuia cu un copil de 12 ani și un copil de 14 ani de câteva luni, a precizat postul.

Ministrul pentru Familii și Comunități din New South Wales (NSW) și-a cerut marți scuze, spunând că situația „nu ar fi trebuit niciodată să fie permisă”.

„Este complet inacceptabil ca un copil vulnerabil aflat în grija statului să trăiască cu un triplu criminal”, a declarat Kate Washington pentru 2GB. „Nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată și îmi cer scuze profund pentru ceea ce s-a întâmplat.”

Ea a adăugat că „s-au luat decizii foarte proaste” în momentul în care autoritățile au aflat de situație și a spus că este în curs de desfășurare o analiză pentru a determina cum s-a permis ca circumstanțele „teribile” să se producă, promițând schimbări sistemice.

Situația a stârnit reacții negative pe scară largă și solicitări de demisie din partea autorităților care au permis crizei să continue timp de luni de zile.

La sfârșitul anului trecut, Arthurell s-a mutat într-un centru de plasament existent în Sydney, unde doi copii locuiau deja sub îngrijirea unei femei în vârstă, a relatat 2GB. Se pare că a întâlnit-o în timp ce lucra la un spital și era pacient acolo.

Femeia, care l-a invitat să se mute ca colegă de apartament, avea deja doi copii de plasament care locuiau cu ea în plasamentul aprobat de Departamentul de Comunități și Justiție din New South Wales.

Prin urmare, Arthurell a împărțit gospodăria cu copiii. Aranjamentul a trecut neobservat de către autorități până când fiica îngrijitorului și-a exprimat îngrijorarea la sfârșitul anului trecut.

Înainte de a se muta, Arthurell își construise un lung istoric criminal, implicând în principal uciderea a trei persoane pe parcursul a trei decenii, arată documentele instanței. El a fost condamnat pentru prima dată pentru omor din culpă în 1974, pentru că și-ar fi înjunghiat tatăl vitreg în Sydney. În 1981, a lovit mortal un marinar de 19 ani în timpul unui jaf violent, iar în timp ce era în libertate condiționată în 1995, și-a ucis logodnica bătând-o mortal cu o bucată de lemn, au relatat publicațiile locale.

După ce și-a ucis partenera romantică, a fost surprins fotografiindu-se purtând una dintre rochiile ei, a adăugat 2GB. Toate cele trei crime au implicat alcool, arată documentele instanței. Înregistrările indică faptul că Arthurell a petrecut aproape 39 de ani din viață în arest după crime.

După eliberarea sa din închisoare în noiembrie 2020, Arthurell a început să se transforme într-o femeie sub numele de Regina. Primele fotografii publice și autoprezentări au apărut pe o pagină de Facebook a unei comunități transgender în mai 2021, a relatat 2GB. Arthurell și-a exprimat, de asemenea, planurile de a se supune unei intervenții chirurgicale de afirmare a genului „cât mai curând posibil”, a relatat News.com.au.

Documentele instanței au descris, de asemenea, că „tranziția ei a avut loc de-a lungul mai multor ani”, confirmând că procesul a continuat după eliberarea sa. Arthurell rămâne acum într-o locuință privată după ce a fost mutat luni, a relatat ABC Australia marți.