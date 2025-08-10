International Doi boxeri japonezi au murit după ce au fost răniți în aceeași gală la Tokyo







Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în meciuri diferite, desfășurate în aceeași gală, potrivit asociațiilor de box și presei, relatează The Guardian.

Shigetoshi Kotari a murit vineri, iar Hiromasa Urakawa sâmbătă, la câteva zile după ce au fost răniți în meciurile disputate pe 2 august la Korakuen Hall din Tokyo, potrivit presei japoneze.

Amândoi, în vârstă de 28 de ani, au fost operați pentru hematom subdural, o formă de hemoragie intracraniană.

„Transmitem condoleanţe sincere familiilor, prietenilor şi comunităţii japoneze de box în aceste momente extrem de dificile”, a transmis, sâmbătă, Organizația Mondială de Box. Mesajul a fost făcut public după moartea lui Hiromasa Urakawa, care pierduse prin KO în fața lui Yoji Saito.

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo. This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

Organizația Mondială de Box a menționat că Kotari a murit din cauza leziunilor suferite în meciul cu Yamato Hata, încheiat la egalitate după 12 runde.

„WBC şi preşedintele său, Mauricio Sulaiman, deplâng profund această pierdere ireparabilă şi le urează familiei şi prietenilor săi putere în acest moment dificil”, a transmis WBC, într-un comunicat.

În februarie, boxerul irlandez John Cooney, în vârstă de 28 de ani și campion la categoria super-pană, a murit în urma unei leziuni cerebrale suferite într-un meci disputat pe 1 februarie.

Potrivit promotorului său, Mark Dunlop, citat de AFP, Cooney a fost internat la terapie intensivă după ce a suferit o hemoragie intracraniană în confruntarea cu galezul Nathan Howells, la Belfast.

Irlandezul a devenit campion în noiembrie 2023, după ce l-a învins prin KO în prima rundă pe Liam Gaynor. Ulterior, a lipsit un an din ring din cauza unei accidentări la mână. La revenirea din octombrie 2024, a câștigat meciul cu tanzanianul Tampela Maharusi.