DNA intră în contractele de achiziție de vaccinuri anti-COVID. Solicitarea procurorilor. FOTO

În plus, și întreaga corespondența dintre Ministerul de Finanțe cu Ministerul Sănătății şi secretariatul general al Guvernului.

Solicitarea a fost prezentată marți seară, la Antena3.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a confirmat în luna septembrie că DNA a solicitat documente privind achiziționarea de către România a dozelor de vaccin anti-coronavirus.

„România a primit tranșa de vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană”

„DNA a solicitat oficial documente legate de achiziția de vaccinuri, care, evident, sunt puse la dispoziția anchetatorilor, fără niciun fel de probleme, toate documentele care se solicită sunt puse la dispoziție“, spunea, în urmă cu două luni, ministrul Cseke Attila.

Fostul ministru al Finanțelor, Dan Vîlceanu, declara în luna septembrie, în urma anchetei DNA care vizează achiziția vaccinurilor, că România a primit tranșa de vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană, la prețurile negociate în cadrul Comisiei și afirmă ca nu are cunoștințe ca să fi existat o alta modalitate de achiziție.

„Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Noi am primit aceste vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană pentru vaccinuri, deci nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi, ci pur şi simplu, vă aduceţi aminte că la începutul anului, atunci când se discuta despre vaccin, Comisia Europeană a alocat un număr de vaccinuri fiecărei ţări din Uniunea Europeană şi noi am avut acces la aceste doze de vaccin”, spunea Dan Vîlceanu.

Guvernul a achiziționat 120 de milioane de doze de vaccin

Guvernul României a achiziționat 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Acum, DNA vrea să afle de la Comisia Europeană de ce România a achiziționat această cantitate uriașă de vaccinuri. Drept urmare, procurorii anticorupție au adresat Comisiei Europene întrebări legate de achiziția de către autoritățile române a unui număr foarte mare de vaccinuri anti-COVID. Anchetatorii vor să știe detalii cu privire la modalitatea în care a fost încheiat contractul de achiziție și cer date oficiale de la mai multe instituții, scrie Gândul.

Anchetatorii strâng probe pentru a stabili dacă s-au produs sau nu fapte penale în legătură cu achiziția dozelor de vaccin anti-COVID pentru România, în dosarul privind fapte de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite.