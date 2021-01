DNA clasează dosarul ANRP. Finanțatorul CS U Craiova scapă de acuzații

Dosarul a fost clasat încă de pe 19 decembrie 2020. Cea care l-a clasat este procuroarea Gabriela Albu, de la Secția de combatere a corupției.

Ordonanța de clasare a dosarului ANRP

„Din probatoriul administrat in cauza nu au rezultat date si indicii in ceea ce priveste existenta vreunei conivente intre cesionarul drepturilor litigioase si membrii Comisiei Centrale, precum si intre cesionar si evaluator.

Astfel, nu au fost identificati martori si nici nu au putut fi administrate alte mijloace de proba. Nu s-au confirmat eventuale intalniri care au avut loc intre csionar si evaluator sau membrii Comisiei Centrale.

Niciunul dintre inculpati nu a declarat faptul ca il cunosteau pe Rotaru Mihai, nici evaluatorul impreuna cu care s-a intalnit.

Intilnirea a avut loc doar pentru a-i pune la dispozitie documentatia necesara realizarii evaluarii.

Totodata, nu putem aprecia ca fiind o dovada indubitabila de vinovatie disproportia dintre valoarea despagubirilor acordate in alte dosare de despagubire in raport cu despagubirile acordate in cazul dosarului cu nr. 46076/CC.

Nici in ceea ce priveste vinovatia evaluatorului raportat la participatia sa in calitate de complice la savarsirea de catre membrii Comisiei Centrale a infractiunii de abuz in serviciu, probatoriul administrat nu poate dovedi dincolo de orice indoiala intentia frauduloasa a acestuia in actiunea de evaluare a bunului, in scopul asigurarii unui beneficiu in favoarea cesionarului”, se arată în ordonanță emisă de DNA, conform Luju.