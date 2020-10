Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a dat, sâmbătă, o decizie, în scandalul dintre FC „U” Craiova, formația finanțată de Adrian Mititelu (liga a 2-a), și CS „U” Craiova, gruparea din Liga I, patronată de Mihai Rotaru. Subiectul viza contestația depusă de Mititelu legat de folosirea mărcii Universitatea Craiova de către concitadini. Cei de la TAS i-au dat dreptate lui Rotaru, iar Mititelu a reracționat într-un mesaj postat pe Facebook.

„Cine suntem noi ?

Cine sunt ei?

Nimeni nu poate sterge ADEVARUL!

Noi – nume oficial in Registrul Sportiv, U CRAIOVA 1948 ,societate sportiva infiintata in anul 2013 cu scopul declarat de a sprijini si continua activitatea clubului FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CRAIOVA ,club ce a activat pana in anul 2011 (si o perioada scurta 2013-2014) in cadrul structurii sportive FOTBAL CLUB U CRAIOVA SA,in prezent in faliment dupa decapitarile din 2011 si 2013!

Ne am reinscris in competitie de abia in 2017 deoarece DOAR atunci am avut posibilitatea materiala.

Am inceput un nou drum de jos cu demnitate si mandrie .

In ciuda tuturor piedicilor ,blocajelor de tot felul ,am reusit sa RENASTEM ,sa avem perspective reale de a ajunge unde am fost candva.

Ei – Un club infiintat in 2013 in urma dorintei acerbe a lui MIRCEA SANDU de a acoperi distrugerea UNIVERSITATII CRAIOVA si de a arunca o momeala iubitorilor Stiintei!

Au fost introdusi direct in liga 2 exact cum au aparut in fotbalul romanesc echipele Militiei si Armatei in anii ’47-’48!”, a scris Mititelu. El a mai precizat:

Acuzații grave îndreptate spre zona politică

„AU FOST SPRIJINITI DE MAFIA POLITICA IN MOD CRIMINAL!

Au primit in mod abuziv baza de antrenament din Complexul Oblemenco facuta din banii clubului nostru ,in timp ce noi am fost aruncati in strada ,practic am fost condamnati la pieire si uitare!

Clubul care azi evolueaza in liga 1 are denumirea oficiala in Registrul Sportiv U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV,insa initial in 2013 s-a numit BLUE LIONS CAPITAL BUCURESTI, ulterior devenind CLUB SPORTIV U CRAIOVA SA!

Asocierea cu Clubul Sportiv condus de Badea Pavel a fost facuta DOAR pt a induce in eroare suporterii adevaratei STIINTA!

„Noi deținem exclusiv sigla”

Cum suntem juridic in prezent!

Ei au DEOCAMDATA dreptul sa foloseasca in competitie exclusiv denumirea UNIVERSITATEA CRAIOVA ,raportat la faptul ca marca Universitatea Craiova este detinuta de clubul sportiv condus de Badea.” Finanțatorul și-a continuat discursul.

„Putem folosi fara nicio problema denumirile de FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA, FC UNIVERSITATEA!

Noi detinem fara tagada ISTORIA, PALMARESUL SI CONTINUITATEA SPORTIVA a echipei istorice UNIVERSITATEA CRAIOVA, fosta STIINTA, fosta UNSR,etc.

Noi detinem exclusiv sigla arhicunoscuta cu LEUL!

Faptul ca ei in continuare se folosesc ilegal si ilegitim de sigla si istoria noastra reprezinta abuzuri care vor fi reglate in timp!

Asa cum se cunoaste exista pe rol multe alte procese civile, Instante nationale ori TAS, dar si penale aflate in diferite faze procesulale, vor mai dura ani pana se vor finaliza, eu insa sunt increzator ca in final vom castiga TOT, pentru ca noi suntem UNIVERSITATEA CRAIOVA!

IMPOSTURA o sa inceteze intr-o zi!Ӊ

INAINTESPRELIGA1#

– Adrian Mititelu”