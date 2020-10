„În ultimele două zile, am asistat la niște evenimente cu totul ieșite din comun”, a declarat în fața presei senatorul de Texas, Ted Cruz, fost candidat în alegerile primare din 2016.

„Am văzut companiile Big Tech, am văzut Twitter și Facebook amestecându-se activ în aceste alegeri de o manieră fără precedent în istoria țării noastre. Ieri, New York Post a publicat un articol care invocă o gravă corupție a lui Joe Biden și Hunter Biden legată de Ucraina. Alegațiile conținute în articolul din New York Post, dacă sunt adevărate, demonstrează că vicepreședintele Biden a mințit afirmând că nu a discutat niciodată despre relațiile comerciane ale fiului său”, a afirmat Ted Cruz, citat de Daily Wire.

„Această poveste, odată dezvăluită de New York Post, a fost blocată de Twitter și de Facebook”, a continuat politicianul texan.

„Oricine încearca să distribuie era împiedicat să o facă pe Twitter și Facebook. New York Post însuși, atunci când a încercat să-și publice articolul, a fost blocat pe Twitter și Facebook. New York Post are al patrulea tiraj ca mărime din țară.”

Și Ted Cruz a continuat:

„Niciodată nu a existat o cenzură activă la adresa unei publicații de presă importante, cu serioase alegații de corupție privindu-l pe dintre cei doi candidații la președinție. A existat seara trecută.”

„În această dimineață, situația a escaladat spre mai rău. The New York Post a publicat un al doilea articol despre o serie de e-mailuri care indică și mai multă corupție; în cazul de față, familia Biden primind milioane de dolari de la oficiali ai guvernului comunist chinez.”

Și Cruz a adăugat:

„Cu doar câteva minute în urmă am încercat să distribui acest articol pe Twitter, iar Twitter continuă să blocheze, chiar în momentul acesta, articolele din New York Post despre corupția familiei Biden, care a primit milioane de dolari de la China comunistă.”

Mai mult:

„Acesta este un amestec în alegeri, și suntem cu 19 zile înaintea lor. Este un fapt fără precedent în istoria democrației. Comisia Juridică a Senatului vrea să știe ce naiba se întâmplă. Președintele Lindsay Graham și cu mine al discutat acest lucru pe larg, iar Comisia va fi notificată să emită o citație pentru Jack Dorsey, președintele director general al Twitter, pentru a depune mărturie în fața Comisiei Juridice a Senatului vinerea viitoare. Pentru a explica comisiei și poporului american de ce Twitter abuzează de puterea sa pentru a face presa să tacă și să ascundă acuzațiile de corupție.”

Președintele Comisiei Juridice a Senatului, Lidnsay Graham, s-a adresat și el presei, imediat după Cruz, observând că companiile de internet au permis difuzarea unor acuzații fără perdea și neverificate din dosarul Steele la adresa lui Trump, care în cele din urmă s-au dovedit false.

„Toate alegațiile despre complicitatea lui Trump cu Rusia și în general orice idee că Trump a făcut ceva rău nu a fost blocată de nimeni. Așa că vom face o socoteală care trebuia făcută de mult. Aceste platforme sociale domină viețile noastre, ele au ajuns niște ziare, niște stații TV, niște posturi de radio, niște edituri, iar acest lucru cristalizează problema mai bine decât orice. Poți să fii un Democrat, afirmând că nu vrei să auzi de New York Post, mâine ți-ar putea veni și ție rândul.”