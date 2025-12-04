Dmitri Medvedev: Rusia ar putea justifica războiul dacă UE va confisca activele ruseşti îngheţate

Rusia ar putea considera confiscarea activelor ruseşti îngheţate de către Uniunea Europeană drept un act echivalent cu un motiv pentru a justifica războiul, a avertizat joi Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, într-o postare pe X.

Dmitri Medvedev a declarat că, dacă Uniunea Europeană va încerca să confiște activele ruseşti îngheţate în Belgia sub pretextul unui „împrumut de reparaţii”, Rusia ar putea considera această măsură ca un casus belli.

„Dacă nebuna Uniune Europeană va încerca, până la urmă, să fure activele rusești înghețate în Belgia sub pretextul unui așa-zis «împrumut de reparații», Rusia ar putea considera această mișcare ca fiind echivalentă cu un casus belli, cu toate implicațiile relevante pentru Bruxelles și pentru fiecare țară membră a UE.” a scris Medvedev în postarea sa.

El a subliniat că o astfel de decizie ar avea implicaţii directe pentru Bruxelles şi pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, potrivit postării sale pe X.

Dmitri Medvedev, a afirmat că fondurile ruseşti îngheţate ar putea fi returnate nu prin instanţe, ci sub formă de reparaţii reale plătite de către „inamici învinşi ai Rusiei”.

Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, considerat anterior un reformator, a devenit, odată cu începutul agresiunii ruse în Ucraina, una dintre cele mai radicale voci ale regimului de la Moscova.

Colegiul Comisiei Europene a aprobat un „credit potențial de reparații” pentru Ucraina, care presupunea confiscarea activelor rusești înghețate, a anunțat șefa CE, Ursula von der Leyen. Ea a precizat că, potrivit estimărilor FMI, Ucraina a avut nevoie de 135 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027.

Comisia a propus ca două treimi din sumă să fie acordate sub formă de împrumut în euro, în valoare de 90 de miliarde. Majoritatea statelor UE au susținut planul, în timp ce Belgia a criticat măsura, arătând că ar fi pus în pericol acordul de pace pe termen scurt și ar fi atras acțiuni legale din partea Rusiei.