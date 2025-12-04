Europenii consideră că riscul unui război cu Rusia este ridicat

Mulți europeni consideră că posibilitatea unui război cu Rusia este ridicată, iar 48% dintre aceștia îl consideră pe președintele american Donald Trump „un dușman al Europei”, potrivit un sondaj realizat în nouă ţări şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent.

Peste jumătate dintre europeni (51%) consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, arată un sondaj realizat pe un eşantion de 9.553 de persoane prin metoda cotelor. Studiul a fost realizat în Franţa, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croaţia, Belgia şi Ţările de Jos.

Procentajele variază semnificativ între ţări. În Polonia, 77% dintre respondenţi apreciază riscul ca fiind ridicat sau foarte ridicat, în Franţa procentul este de 54%, iar în Germania de 51%. În Italia, 65% dintre participanţi consideră că riscul este scăzut sau inexistent.

Potrivit publicaţiei Le Grand Continent, 81% dintre europeni nu consideră că există un risc semnificativ de război cu China în următorii ani, în timp ce Rusia este percepută drept ameninţarea de stat cea mai importantă. Terorismul este văzut ca o ameninţare imediată, 63% dintre respondenţi considerând că riscul unui conflict deschis cu organizaţii teroriste este ridicat sau foarte ridicat.

Respondenţii se îndoiesc de capacitatea propriilor ţări de a se apăra în faţa unei agresiuni ruseşti, peste două treimi (69%) considerând că ţara lor nu ar fi deloc sau mai degrabă incapabilă. În Franţa, 44% dintre participanţi estimează că ţara lor ar putea să se apere, în timp ce în Belgia, Italia şi Portugalia majoritatea consideră că ţările lor nu ar fi capabile să facă faţă unui atac.

Potrivit sondajului, 55% dintre europeni consideră că Europa ar trebui să adopte o poziţie echilibrată între Statele Unite şi China, iar 48% îl consideră pe Donald Trump „un duşman al Europei”, cu diferenţe între ţări.

Majoritatea respondenţilor percep imigraţia ca o provocare pentru coeziunea naţională, mai accentuată în nord şi est. Europenii susţin reducerea cheltuielilor publice şi a numărului de funcţionari.