Divorț în lumea fotbalului. Fostul căpitan al naționalei a depus actele de divorț și începe lupta pentru avere

Dragoș Grigore, fostul căpitan al echipei naționale a României, a decis să pună punct mariajului cu soția sa. După 16 ani petrecuți împreună, cei doi au de împărțit o avere de aproximativ patru milioane de euro, potrivit Fanatik.

Dragoș Grigore și Ilona au împreună doi copii, Alex Andrei și Ava Andreea. Fotbalistul, unul dintre cei mai cunoscuți jucători din România, nu a mai reușit să ajungă la un acord cu partenera sa și a decis să pună capăt căsniciei.

Fostul fundaș central de la Dinamo și Rapid și soția sa se află într-un conflict deschis de câteva luni. Cei doi s-au acuzat reciproc de infidelitate, agresiune și furt, iar tensiunile au culminat cu depunerea actelor de divorț. Cel care a făcut pasul în acest sens este fotbalistul legitimat la CSM Vaslui.

Cuplul are o avere estimată la aproape 20 de milioane de lei. La partaj, ei vor împărți și o afacere evaluată la patru milioane de euro, afacere situată în orașul natal al sportivului, Vaslui. Procesul de divorț a ajuns astfel în instanță, după ce cei doi nu au reușit să ajungă la un acord amiabil.

Dragoș Grigore este cel care a cerut partajul, după ce, în luna august, Ilona solicitase un ordin de protecție, din care ulterior a renunțat, măsura fiind anulată de autorități.

În contextul scandalului tot mai amplu, fotbalistul a declarat că își dorește ca separarea să se desfășoare cât mai discret. El s-ar arăta profund dezamăgit de comportamentul femeii care i-a dăruit doi copii, Alex și Ava.

„E trist ca după 16 ani să ajungem să ne spălam rufele în public. Eu nu mi-am dorit lucrul ăsta nici o secundă. Doar că atunci când se aruncă cu «noroi» în tine, e normal să te aperi. Și o voi face. Tot ce am făcut până la vârsta asta am făcut cu responsabilitate. De aceea, vreau să știți că îmi asum orice decizie am luat, fie că a fost bună, fie că a fost greșită”, a declarat Dragoș Grigore, în urmă cu câteva luni, pentru vremeanoua.ro.

De asemenea, fostul căpitan al naționalei susținea că luptă pentru copiii lui.

„Mai am o ultimă speranță (de dragul copiilor măcar) ca lucrurile nu vor lua o amploare mai mare de atât. Sunt lucruri care se pot întâmpla oricui. Am ajuns în punctul în care am fost nevoiți să ne separăm. Sper că va exista înțelegere pentru viitorul sănătos al copiilor noștri. Doamne Ajută! Am încetat să mai accept controlul și manipularea asupra mea”, mai spunea el.