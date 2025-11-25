Eroul României de la Bratislava, concediat rușinos, după un scandal de pomină

Ion Geolgău (64 de ani), fost internațional român, a fost dat afară de la Federația Română de Fotbal (FRF), din cauza scandalului sexual în care a fost implicat. Oficialul de la „Casa Fotbalului”, care ocupa funcția de șef al scouterilor, a fost acuzat de mama unui junior că i-a făcut avansuri sexuale într-o discuție pe WhatsApp.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Federația Română de Fotbal precizează că, în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară și Codul de Etică, aplicabile tuturor angajaților, ancheta internă a fost declanșată la momentul respectiv.

Totodată, menționăm că între timp contractul dintre FRF și domnul Ion Geolgău a fost încheiat cu acordul părților. Totuși, ancheta internă este încă în desfășurare, iar concluziile acesteia vor fi anunțate în curând de Federația Română de Fotbal”, au anunțat reprezentanții forului condus de Răzvan Burleanu, la o solicitare pe care au făcut-o cei de la golazo.ro.

„Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru.

Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă.

Niciodată nu am pretins favoruri pentru a selecta vreun copil și, în plus, din vara anului 2023 nu mă mai ocup de selecțiile nationale. Dacă există cineva care are alte lucruri de spus despre mine, îl rog public să iasă în față.

Mă voi supune anchetei Federației Române de Fotbal și voi colabora pentru ca toate aspectele să fie lămurite”, spunea Geolgău pentru prosport.ro.

Ion Geolgău a fost component de bază al Universității Craiova, în perioada de aur a oltenilor. De asemenea, a jucat în 24 de partide pentru echipa națională și a marcat de trei ori. În 1983, la Bratislava, „tricolorii” au remizat cu Cehoslovacia, scor 1-1, și s-au calificat la Campionatul European din Franța - 1984. Scorul a fost deschis de Geolgău în minutul 62.