Viktor Orban, premierul Ungariei, a dat o interpretare proiectului demarat de liderii Uniunii Europene pentru redresarea economică. Fondurile pe care le vor primi țările de pluton din UE reprezintă, de fapt, banii pe care companiile din vest le-au scos de-a lungul timpului de aici.

Viktor Orban, discurs vehement îndreptat către Uniunea Europeană

„Spun că primim bani de la Uniunea Europeană. Primim pe dracu! Nu primim bani de la Uniunea Europeană: recuperăm o parte din banii scoși din Ungaria de către occidentali. Îmi doresc cu adevărat ca ungurii să nu privească fondurile UE ca pe ceva ce primim de la popoare care sunt mai bogate și mai puternice decât noi, ci să vadă poporul ungar ca pe unul care s-a alăturat altor țări mai norocoase, după ce am trecut prin patruzeci de ani de comunism”, a afirmat Viktor Orban la postul de radio Kossuth.

Discursul furibund al liderului de la Budapesta, împotriva Uniunii Europene, a continuat. „Le permitem să își aducă bunurile aici fără a le impune taxe vamale protecționiste. Le permitem să investească aici și să ne oblige să intrăm în competiție cu ei, în ciuda faptului că noi am intrat în cursă cu un tur în urma lor. Am semnat toate aceste acorduri și în schimb așteptăm de la ei să ne dea înapoi o parte onestă din profiturile afacerilor lor – deoarece este a noastră și noi am muncit pentru ea.

Am acceptat să intrăm în cursă în condiții inegale, iar în schimb avem dreptul la un fel de compensații financiare care să egalizeze condițiile. Așa ar trebui să fie văzute lucrurile”, a mai afirmat Orban.

De unde provin, de fapt, banii acordați pentru redresare economică

„Un fost comisar european responsabil cu afacerile economice a calculat că aproximativ 70-80% din banii primiți de la UE sunt de fapt utilizați pentru a cumpăra produse fabricate de întreprinderile occidentale și pentru investiții implementate de companiile vestice”.

Orban a mai precizat că liderii Uniunii Europene nu acționează din milă și bunătate, atunci când acceptă transferul de sume importante de bani către țările foste comuniste.

„Și ei profită de pe urma aceasta. Deci este deopotrivă umilitor și neadevărat să prezinți fondurile UE ca pe o condescendență a Uniunii de a da niște bani pentru central-europenii mai săraci. Mi-aș dori ca noi, ungurii, să avem mai mult respect de sine”, a conchis Orban.