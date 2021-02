Dinamo a suferit un eșec istoric, vineri seară, pe teren propriu, în meciul cu FC Viitorul. Oaspeții s-au impus cu scorul de 5-0, în confruntarea ce a contat pentru etapa a 24-a a Ligii I. În prima repriză au marcat Jo Santos (4), George Ganea (16 – din penalty) și Andrei Ciobanu (44). În repriza a doua, cei de la Viitorul și-au continuat recitalul și au mai punctat datorită lui Juvhel Tsoumou (79) și același Andrei Ciobanu (81).

Dinamo, zdrobită de FC Viitorul. A mai existat un precedent

Este pentru a doua oară în istorie când „roș-albii” pierd cu 0-5 pe teren propriu. Precedentul a fost consemnat în 1986, atunci când Sportul Studențesc a administrat o corecție identică celor de la Dinamo. În clasament, echipa lui Ionel Gane se află pe locul al 13-lea, cu 26 de puncte. FC Viitorul este pe 10, cu 28 de puncte.

„Ar trebui să ne fie rușine la toți”

Fanii-acționari ai echipei Dinamo s-au săturat de „Jerry” Gane și vor să-l dea afară pe antrenor. Favorit pentru a-i lua locul este italianul Dario Bonetti. „Am făcut greșeli mari, am avut o răbufnire la început de repriza a doua, dar nu e de ajuns. E un meci de coșmar, un meci de uitat, e un moment delicat, poate cel mai greu de când am venit aici. Situația e destul de grea pentru următoarele meciuri, am avut o discuție cu ei în vestiar, să vedem”. A declarat Ionel Gane la finalul dezastrului cu Viitorul.

„E o umilință, dar e un meci de fotbal, ar trebui să ne fie rușine la toți. Le-am zis și în vestiar, în decembrie jucam bine, acum când lucrurile sunt mai așezate nu mai jucăm. Eu am zis că rămân atât timp cât se poate, o să vedem. Suferim mult, nu reușim să dăm gol, facem greșeli, luăm gol la corner, și când au 2, 3-0… e greu”. A mai afirmat tehnicianul „câinilor”.