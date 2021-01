Gheorghe Hagi, patronul echipei FC Viitorul, a pariat pe un fotbalist dat afară de oficialii de la FC Botoșani. Este vorba despre David Babunski, jucător care a evoluat pentru gruparea moldoveană. Iar în această iarnă a ajuns la Ovidiu, la FC Viitorul. Originar din Macedonia de Nord, fotbalistul și-a făcut junioratul la FC Barcelona, la celebra Academie a catalanilor.

„Am văzut multe meciuri ale actualei mele echipe”

Babunki a semnat cu gruparea lui Hagi și a spus că este o bună oportunitate pentru a-și continua cariera. El crede că Viitorul reprezintă cea mai adecvată formație la care să joace în această perioadă. Și îi cunoaște bine pe dobrogeni, pentru că a văzut multe meciuri ale acestora.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, am ales FC Viitorul pentru că este cel mai bun loc pentru a-mi continua cariera. Am văzut multe meciuri ale actualei mele echipe şi am fost impresionat de jocul prestat.

Îmi doresc să realizăm obiectivele impuse de club pentru acest an. E important să fim uniţi şi să muncim mult pentru că eu consider că există calitate la FC Viitorul”, a afirmat noua achiziție.

Gheorghe Hagi vrea să-l relanseze la FC Viitorul

El și-a adus aminte de perioada în care a făcut primii pași în fotbal și îmbrăca tricoul juniorilor de la celebrul club FC Barcelona.

„Locul acesta îmi aduce aminte de anii petrecuţi la Academia Barcelonei, de aceea într-un fel mă simt ca acasă. Mai ales că stilul de joc, filosofia şi modul de a privi acest sport este foarte similar. De asemenea, consider că acestea se potrivesc cu modul meu de joc. Mă simt onorat să fac parte din acest proiect, ştiu că la Academia Hagi se află probabil cele mai mari talente ale României. De aceea îmi doresc să aduc valoare acestui proiect”, a mai afirmat David Babunski.