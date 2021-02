Chiar dacă nu a fost complet dezamăgit de evoluţia alb – roşiilor din confruntarea cu Astra, antrenorul Ionel Gane e speriat, în schimb, de dificultăţile pe care elevii săi le-au manisfestat, în ultimul timp, pe faza de construcţie. După acest eşec cu scorul de 0 – 2, de pe terenul formaţiei lui Eugen Neagoe, tehnicianul în vârstă de 49 de ani îşi ia adio de la calificarea în play-off.

Alb – roşiii, mari probleme la construcţie

„După tot ceea ce s-a întâmplat, obiectivul nostru principal din acest sezon nu era calificarea în play-off. Nu am început rău acest meci, am avut un joc de intensitate bună, dar nu am reuşit să ne creăm ocazii de gol. Adversarii au profitat de două faze fixe. Au înscris un gol frumos dintr-o lovitură liberă şi au închis apoi meciul, în urma unui corner” a radiografiat „Jerry” Gane, partida de la Giurgiu.

Dinamoviştii sunt la cel de-al patrulea meci consecutiv din Liga I în care nu reuşesc să puncteze pe tabela de marcaj, iar tehnicianul „câinilor” admite că echipa sa are mult de muncit la antrenamente pentru a-şi îmbunătăţi jocul ofensiv.

„Din păcate, nu am putut să ne creăm ocazii şi aceasta este marea noastră problemă din ultimul timp. Trebuie să acumulăm cât mai multe puncte, pentru a avea linişte şi a nu privi cu emoţii finalul de campionat. Nu îmi fac probleme, însă mă preocupă faptul că nu înscriem” a mai explicat Gane.

Cupa, principalul obiectiv al dinamoviştilor

Mijlocaşul lui Dinamo, Steliano Filip, recunoaşte, la rândul său, că atacul trupei din „Şoseaua Ştefan cel Mare” scârţăie serios, dar visează încă la o clasare miraculoasă pe primele şase poziţii ale campionatului.

„Meciul s-a decis în prima parte, pe acele neatenţii din partea noastră de la fazele fixe. Noi ne dorim un loc în play-off, însă, dacă vom continua să evoluăm la fel, atunci nu vom putea reuşi. Atât timp cât matematic mai avem încă şanse, eu cred în ele” a declarat fotbalistul crescut la LPS Banatul Timişoara, la sfârşitul duelului cu Astra.

Jerry Gane îşi îndreaptă, pe de altă parte, gândurile către cea de-a doua competiţie internă. „Cupa rămâne principalul nostru obiectiv. Ar fi fantastic să câştigăm acest trofeu, după foarte mulţi ani de aşteptare” a decretat tehnicianul alb-roşiilor.