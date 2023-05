Dieta lui Neti Sandu. Cum își menține silueta și care sunt alimentele pe care le evită

Neti Sandu a povestit că nu ține o dietă strictă, dar că evită alimentele nesănătoase, cum ar fi dulciurile sau prăjelile. Ea a mai spus că mănâncă zilnic supă de legume și că face câteva tratamente corporale.

„Ca regim, baza mea e supa de legume. Asta mănânc zilnic. O dată la nu știu cât timp, mai mănânc pui la rotisor, câte o bucățică, ceva dulce, prăjitura de casă pe care o făcea mama. La serviciu mâncăm o dată pe săptămână covrig, atunci ne dăm voie, sau plăcintă. E un regal. Mai mănânc rondele de legume, cu cartofi, broccoli, sau amestec. Câteva măsline și o rondea de brânză de capră, pe care o pun deasupra să se topească.

Dacă merg în oraș, mănânc rață cu ananas și risotto cu trufe. În ceea ce privește tratamentele corporale, mi-am cumprat niște ventuze de silicon cu care îmi fac masaj când am timp, în weekend, după care îmi dau cu lapte de corp și asta e tot. Nu fac sport. În vacanțe, merg foarte mult pe jos și nu mă dor picioarele. Asta e nemaipomenit”, a spus Neti Sandu.

Neti Sandu, despre operațiile estice

Neti Sandu a mai povestit că încearcă să aibă cât mai mare grijă de tenul său și să nu se culce niciodată machiată. Vedeta de la PRO TV a spus că nu își va face niciodată operații estetice, chiar dacă își dorește să arate cât mai bine.

„Pentru ten, pentru că mă machiez zilnic, am niște produse cu acid hialuronic și colagen, pe care le folosesc ca bază, crema de la plafar, să fie cât mai naturală. Am și alt fel de creme, mai pretențioase, dar le dau doar pentru efect de scenă. (râde) Demachierea e foarte importantă, oricât de târziu ar fi, niciodată nu mă bag la somn machiată. Pentru păr, mă spăl doar cu șampon, fără balsam, fără protecție, fără fixativ, fără placă. Părul meu așa stă dacă îl coafez frumos, cu peria. Nu, nu concep pentru mine, mi-ar plăcea să arăt bine, am zis, dar nu vreau să intervin cu nimic”, a spus Neti Sandu pentru Viva.