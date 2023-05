Dieta lui Florin Busuioc. Cum a slăbit Busu 15 kilograme

Florin Busuioc, în vârstă de 61 de ani, s-a luptat o perioadă lungă de timp cu kilogramele în plus, dar a reușit să găsească o dietă eficientă. El a pierdut 15 kilograme cu ajutorul unui regim alimentar strict și cu mai multe proceduri de remodelare corporală.

„Încă nu arăt foarte bine, mai am de slăbit cam 15 kilograme, am slăbit deja 15, cu regim și cu niște proceduri de modelare corporală. Aceste proceduri nu neapărat că ajută la slăbit, dar se vede la centimetri, se vede că scad”, a declarat el. „La micul dejun, atunci când îl mănânc, pentru că se întâmplă rar, eu mă trezesc la 5:30, dar când mănânc optez pentru un iaurt cu afine, zmeură, puțină nucă pisată și o linguriță de miere, se mai pune și ovăz, semințe de in, câteodată pun și chia”, a precizat Busu.

Florin Busuioc a mai spus că a renunțat la alimente bogate în calorii, precum mici, paste, sosuri, pâine și dulciuri.

„Nu mai mănânc mici, sosuri, paste, pâine. Mănânc doar o pâine fără gluten, care de fapt sunt crackersi. Eu mă simt puțin vinovat acum, pentru că de ziua mea am fost la un restaurant și am mâncat un biban de mare cu un sos și am mai mâncat și niște focaccia. De tort nu m-am atins, eu nu mănânc”, a mai spus acesta în emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV.

Câți bani câștigă Florin Busuioc

De curând s-a aflat și câți bani câștigă Florin Busuioc de la PRO TV. Actorul ar primi 3.000 de euro lunar pentru rubrica meteo.

„Sincer? Eu la Meteo am ajuns pentru ca nu mai aveam nimic de lucru. Nu mai exista niciun proiect pentru mine. Ca asta e, se mai intampla. Mi-am luat concediu fara plata. Eu ma mutasem de la teatru cu carte de munca in Pro.A venit cineva care mi-a propus si am zis de ce nu? Si din „Cenusareasa programelor“, ca sa zic asa, am reusit sa demonstrez ca orice faci, daca faci bine, poate fi de top. Nu contează ce program ai pe mana, nu contează ce ti s-a dat de facut, conteaza doar sa faci bine, sa te implici suficient si sa-ti faca mare placere sa faci asta”, a povestit Florin Busuioc.