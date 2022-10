Dictatura tehnologică. O să ne ia gaia!

Al Patrulea Val cred că este al Tehnologiei, lumea digitalizării cu rețeaua Internet și aplicațiile Google, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, tot felul de canale gen Youtube și TikTok. Ne sunt extrem de folositoare, rapiditatea comunicării pe planetă și informatizarea instituțiilor fiind esențiale. Lucrurile bune au venit la pachet însă și cu restrângerea indivizilor într-o bulă a tehnologiei de care au devenit dependenți. Prea dependenți. Și aici mă refer la români, la ceea ce trăim împreună în ultimii ani. Al Patrulea Val ne îneacă în Dictatura Tehnologiei fără să realizăm pericolul.

Marți, platforma de mesagerie online WhatsApp, un serviciu al Facebook/Metavers a căzut în mai multe țări, inclusiv în România. Nervozitate planetară!

Utilizatorii, români obișnuiți dar și funcționari din instituțiile statului, jurnaliști, livratori și angajați ai companiilor private au început să sesizeze disfuncționalitățile începând cu ora 9.30-10.00.

Mesajele, documentele, ședințele pe grupuri programate ieri dimineața au rămas blocate pe rețeaua de transmisie. Timp pierdut, nervozitate maximă, raportări la un site creat special pentru reclamații. Ambulanțele, mecanicii de trenuri, polițiștii, pompierii și alții care au ales comunicarea rapidă pe grupuri de wpp au rămas în impas. S-au conectat într-un final la mesageria Facebook sau cea de pe telefon, și au încercat să-și rezolve așa problemele.

Statisticile consemnează că, la nivel global, WhatsApp are aproximativ două miliarde de utilizatori și este una dintre cele mai populare rețele de comunicare și socializare din România și din alte țări. Lucru important: comunicarea este gratuită!

O altă nebunie s-a produs în 2021 când a picat Facebook. Oamenii au realizat cât de dependenți sunt de această rețea socială, pe care își petrec ore bune din zi. Unii utilizatori chiar au anunțat că vor lua pauză de la scrisul pe pagina lor de FB și de la comentarii pe rețea.

Copiii noștri, cei de școală, în marea lor majoritate nu mai citesc cărți, televizorul nu face parte deloc din viața lor, jocurile în aer liber și sportul îi preocupă tot mai puțin. Telefonul e nelipsit, iar acolo TikTok, jocurile și alte canale video sunt preferatele lor.

Trăim într-o lume ciudată, în care mai toți românii au opinii radicale despre foarte multe lucruri. O privire de ansamblu pe rețeaua socială numită Facebook arată că NU mai există dialogul, opiniile unora sunt criticate dur cu cuvinte care arată că nu mai știm să ne înțelegem unii pe alții, că nu mai știm să fim toleranți, să comunicăm ca pe vremuri, atunci când internetul s-a strecurat printre noi cu bloguri și cu comentarii la articolele de presă.

A fost perioada de fascinație, când ne-am bucurat de progresul tehnologiei mai mult decât orice. Mamele și tații vorbeau pe chat cu copiii plecați la studii în străinătate, bunicii rămași acasă primeau de la fiii și fiicele din diaspora bani ca să-și cumpere computere și să învețe cum să le folosească pentru comunicarea cu ei.

Erau anii 2007-2008 și Valul Tehnologiei venise și peste România. Din păcate nu și peste instituțiile stautului. Digitalizarea abia acum cică prinde muguri. Deocamdată nici la taxe și impozite nu s-a reușit ca, atunci când te duci să dai bani, să nu ți se mai ceară să completezi tot felul de formulare cu date personale, să aduci copii după acte banale. Același lucru se întâmplă la mai multe instituții unde românii au de rezolvat situații. Am rămas cu proceduri comuniste, deși, e drept, dosarul cu șină aproape a dispărut. La unele ghișee tot auzim: „dosărelul, dosărelul…” Acum, când vedem cum dintr-un buton sau dintr-un router cade toată rețeaua, poate că e mai bine că birocrația salvează datele în servere speciale sau se păstrează în „dosărele”.

Deja trebuie să fim conștienți că lumea se află la momentul Dictatura Tehnologică. Depindem cu totul de rețele și sateliți. De la rachete, instituții, electricitate, computere legate în rețea cu mai multe instituții etc.

Ieri, am publicat pe site-ul Infoactual.ro o știre de top. Danemarca are un Partid Sintetic, condus de un lider din Inteligența Artificială. Pe lângă promovarea prezenței IA în politică, Partidul Sintetic își propune să devină o alternativă pentru cei 20% din populația daneză care nu votează niciodată la alegeri. Citiți, că de undeva începe viitorul lumii! Poveștile cu mâncatul de gândaci și greieri, educația sexuală a copiilor de grădiniță, transformarea bisericilor în cluburi sau săli de evenimente atunci când nu se țin slujbe, carnea artificială etc nu vor mai fi utopii, pe măsură ce Dictatura Tehnologică va acapara tot mai mult, iar generațiile de pensionari, cu amintiri încă nealterate despre o lume normală, însuflețită de valori, vor dispărea. O să ne ia gaia!