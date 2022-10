Lumea virtuală l-a adus în sapă de lemn pe Zuckerberg. Meta va scoate pe piață noii ochelari VR la un preț foarte mare

Meta Quest Pro: acesta este numele pe care Meta l-a ales pentru noul său dispozitiv de vizionare a realității mixte, destinat mai mult utilizării profesionale. Acest lucru a fost anunțat de Mark Zuckerberg, CEO al companiei cunoscute până acum un an sub numele de Facebook, în cadrul evenimentului Meta Connect, același eveniment pe care l-a folosit în 2021 pentru a-și prezenta viziunea asupra acestei noi lumi virtuale cunoscute sub numele de metavers.

Un segment considerat de multe companii de tehnologie ca fiind o evoluție a internetului actual, în care experiențele vor fi mult mai complexe datorită utilizării realității virtuale și a realității augmentate. Mai exact, noul dispozitiv VR Meta, mult mai puternic decât Oculus Quest, care se află pe piață de la sfârșitul anului 2020, relatează CNBC.

Acesta este echipat cu un cip Snapdragon XR2-Plus și dispune de funcționalități de realitate mixtă, astfel încât utilizatorul îl va putea folosi pentru a suprapune grafica virtuală pe mediul real. Se așteaptă ca Apple să își prezinte propriul dispozitiv de vizualizare VR la începutul anului 2023, care, potrivit analiștilor, va avea și el acest tip de funcționalitate.

Noii ochelari VR Meta, tehnologie care va detecta mișcarea ochilor utilizatorului

Noii ochelari VR Meta vor dispune de o tehnologie care va detecta mișcarea ochilor utilizatorului. Acest lucru va permite obiectivului să modifice rezoluția imaginii pentru a face experiența mai realistă. Are cu mult mai mulți pixeli pe obiectiv, cu 37% mai mulți decât Meta Quest 2. Contrastul este mărit cu 75%.

Potrivit lui Zuckerberg, dispozitivul sub formă de cască este mult mai confortabil și este conceput pentru ca utilizatorul să se simtă cu adevărat prezent atunci când socializează cu alte persoane în lumea virtuală. Cu toate acestea, cei care doresc să pună mâna pe unul vor trebui să scormonească adânc în buzunare. Prețul începe de la 1.799 de euro. Acesta va ajunge în magazinele din întreaga lume – pe 25 octombrie, unde va coexista cu Meta Quest 2, care va continua să fie disponibil publicului larg pentru un preț puțin peste 400 de euro.

Compania a anunțat, de asemenea, o colaborare pentru 2023 cu NBCUniversal, o companie americană cu care va pune la dispoziția utilizatorilor diverse experiențe audiovizuale centrate pe seriale precum „The Office”. Scopul este de a le permite utilizatorilor să se întâlnească cu prietenii prin intermediul telespectatorilor lor pentru a socializa și a genera conținut.

Jocurile video reprezintă un alt pilon important al noii lumi virtuale. Meta a împărtășit în timpul evenimentului că o mână de titluri vor ajunge în magazinul său online, inclusiv „IronMan VR” și „Among Us VR”. Ambele vor fi disponibile pentru utilizatorii Quest în luna noiembrie. De asemenea, a fost expus și un titlu bazat pe populara franciză The Walking Dead, care arată foarte bine. În acest caz, acesta va ajunge pe ochelari în decembrie.

Un 2022 foarte complicat pentru Meta

Trebuie amintit că anul 2022 a fost unul dintre cei mai complicați ani din istoria companiei de tehnologie. Acțiunile companiei sunt acum la jumătate față de prețul pe care îl avea în urmă cu un an, iar cheltuielile de construcție a noii lumi virtuale – cu pierderi de aproximativ 10 miliarde de dolari pe an – sunt parțial de vină. Meta a mers atât de departe încât a înghețat angajările și a luat măsuri care vizează direct reducerea numărului de angajați.

Pentru a înrăutăți situația, în urmă cu câteva zile, presa de specialitate, „The Verge”, a relatat că unii dintre angajații companiei nici măcar nu folosesc soluțiile Meta concepute pentru metavers, cum ar fi Horizon Worlds, din cauza „calității scăzute și a problemelor de performanță”. În timpul prezentării, Zuckerberg a anunțat sosirea unui nou avatar actualizat pentru utilizatori care, cel puțin în principiu, arată mult mai realist și mai împlinit decât cele actuale. De asemenea, acestea includ picioare, care nu erau prezente în versiunea actuală.