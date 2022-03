Ce poti face cu o pereche de ochelari VR?

Prima decizie importanta pe care trebuie sa o luati atunci cand vine vorba de VR, este tipul de dispozitiv pe care il veti alege. De asemenea, este important si bugetul pe care il aveti, acesta fiind unul dintre cei mai importanti factori de care va trebui sa tineti cont. Daca sunteti un impatimit al jocurilor pe PC si doriti doar sa adaugati lumea virtuala la experienta dumneavoastra de joc, sunteti asadar obisnuiti sa cheltuiti bani pe hardware, astfel puteti avea ochelari VR si la preturi mai mari, intrucat sunteti obisnuit cu costurile pentru hardware.

Cum functioneaza ochelarii VR si cum ii putem folosi?

Ochelarii virtuali functioneaza ajutandu-se de un computer puternic, iar daca dispuneti de un buget mai mare, acestiapot reprezenta o optiune foarte buna. Un dezavantaj al ochelarilor VR mai sofisticati, este acela ca au nevoie de un hardware puternic pentru a rula aplicatii VR complexe. Daca sunteti incepator, veti avea nevoie de un buget de aproximativ 400-500 de euro, dar veti avea nevoie si de jocuri special create pentru ochelarii VR. Inainte de a achizitiona ochelarii pentru realitate virtuala, trebuie sa stiti unde ii veti folosi. Exista, de asemenea si ochelari VR ce functioneaza cu un smartphone.

Daca sunteti genul care vrea sa paseasca in lumea virtuala si vreti o pereche de ochelari VR la preturi accesibile, atunci puteti opta pentru ochelarii virtuali ce functioneaza cu un smartphone. De asemenea, este important sa stiti si la ce veti folosi ochelarii VR. Cei mai multi aleg ochelarii pentru jocurile accesate cu ajutorul unui playstation, insa situatiile difera.In cazul folosirii ochelarilor conectati la un smartphone, trebuie sa luati in considerare faptul ca nu veti putea folosi ochelarii VR la intregul sau potential, acestia oferind cel mai bun randament, atunci cand sunt conectati la un PC. Desigur, puteti folosi ochelarii VR oriunde doriti, insa tineti cont daca ii folositi conectati la un smartphone sau la un hardware puternic.

Mai trebuie sa stiti faptul ca sunt multe telefoane compatibile cu astfel de ochelari, iar modul lor de operare se va face prin atasarea telefonului. Pentru o experienta de neuitat, este de preferat sa aveti la dispozitie o camera ce ofera un spatiu mai mare. Camera in care veti folosi ochelarii trebuie sa fie cat mai goala cu putinta, pentru a nu va accidenta in timpul purtarii ochelarilor VR. Cei mai pasionati de ochelarii VR isi pot monta senzori in incaperea unde se vor folosi ochelarii, dar vor avea la dispozitie si un calculator performant.

In concluzie, noi suntem de parere ca lumea virtuala generata de ochelarii VR este o lume frumoasa, plina de experiente unice. Este aproape imposibil sa te plictisesti daca detii o pereche de ochelari VR, de fiecare data vei experimenta alte senzatii. Daca ar fi sa definim ochelarii de realitate virtuala intr-un singur cuvant, am afirma fara retineriꓽ adrenalina.