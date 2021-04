Diana Șoșoacă a urmat facultatea de drept la îndemnul unchiului ei, fost președinte al Tribunalului Prahova. Senatoarea a povestit într-un interviu pe care i l-a acordat lui Dan Bittman, pentru EVZ Play, despre omul care a îndreptat-o spre o carieră de avocat.

În interviul pe care l-a dat pentru EVZ Play, Diana Șoșoacă a relatat cum a ajuns să ia contact această lume a justiției și cu a ajuns să urmeze facultatea de Drept.

„Eu lucrez din anul I de facultate, când m-am angajat la un cabinet de avocatură. Unchiul meu era preşedintele Tribunalului Prahova. Mă duceam în vacanţe, la Otopeni, dar şi la Ploieşti, unde puteam merge şi în timpul săptămânii, după şcoală Mă lua cu el la tribunal (unchiul – n. red. ) şi îmi dădea diverse dosare. Vedea că sunt impresionată de soarta oamenilor”, a povestit senatoarea în interviul pe care i l-a acordat lui Dan Bittman.

Omul care a îndreptat-o spre facultatea de drept

Astfel, datorită unchiului – unchiul Bică cum îl numește, Diana Șoșoacă a descoperit ce înseamnă un proces, cum se aplică legea și cum se soluționează un dosar în instanță.

„Înainte cu vreo două ore de a muri, ne-a chemat la el pe mine şi pe mama, care voia să mă facă medic… Unchiul Bică i-a spus aşa: «Las-o în pace să facă Dreptul. Eu nu mai am mult de trăit. Jură-mi că vei face dreptul.» Şi am jurat. Mi-a mai spus: «Jură că o să ajungi la mormântul meu când vei fi celebră.» Şi am jurat. Asta se întâmpla în urmă cu 11 ani”, și-a amintit Diana Șoșoacă.

Senatoarea independentă și-a amintit despre momentul în care a intrat în atenția presei. S-a întâmplat într-un dosar în care a reprezentat-o pe Marina Almășan, cunoscuta realizatoare de la TVR.

„Eu am fost avocata Marinei Almăşan. Atunci am apărut în ziare. Pe mine m-au interesat drepturile copiiilor săi. Pe tată îl apăra avocatul Bolcaş. Eu l-am învins atunci, după ani de procese. Şi atunci am ajuns la mormântul lui. E un pic de emoţie când mă gândesc la asta”, a mai povestit Diana Şoşoacă în interviul realizat de Dan Bittman pentru EVZ Play.

Un interviu fluviu despre Diana Șoșoacă

Senatoarea independentă Diana Şoşoacă a dezvăluit într-un interviu realizat de Dan Bittman pentru EVZ Play mai multe aspecte mai puțin cunoscute despre viața ei. Timp de trei ore, Diana Şoşoacă a stat de vorbă cu Dan Bittman.

Discuția a fost despre omul care a îndreptat-o spre o carieră în Drept, despre sporturile pe care le practică, despre relația cu părinții, inclusiv despre corecțiile pe care i le aplica mama sa, dar și despre vremurile în care citea foarte mult și dormea prea puțin.

Un interviu fluviu, cel mai cuprinzător de până acum, despre familie, avocatură și politică.

Citește și: