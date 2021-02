Revoltă la Facultatea de Drept a Universității București. Câteva sute de studenți sunt nemulțumiți după ce decanul Răzvan Dincă a anulat un examen sub pretext că ar fi copiat.

La începutul lunii februarie, aproape 800 de studenți ai Facultății de Drept au susținut un examen de teorie generală. Ulterior, studenții s-au trezit că acesta a fost anulat, din dispoziția decanului facultății. Acesta i-a acuzat pe studenți că ar fi copiat și de aceea trebuie să fie reexaminați.

Decizia a stârnit iritare în rândul studenților care susțin că au dat examenul pe bune și că nu există nici o dovadă care să confirme acuzațiile decanului. Studenții susțin că pe durata examenului online au fost supravegheați de profesoara titulară, Simona Cristea și de doi asistenți universitari.

Profesoara a plâns în fața studenților

Profesoara care a susținut examenul este cercetată disciplinar. Același decan îi reproșează că a facilitat fraudarea testului. Femeia a ajuns chiar să plângă în fața studenților, după cum relatează Antena 3.

„Să nu pot să țin cursul, s-ajung să plâng în fața studenților mei! În felul ăsta mă toacă de două săptămâni. Nu mai pot, nu mai pot! Nu am făcut niciun rău nimănui, niciunui coleg din facultate. S-au depus memorii împotriva mea, acum doi ani, de către asistena mea și nu i-am făcut niciun rău. Nu am făcut niciun rău niciunui student în viața mea! De ce sunt prigonită în halul ăsta, nu mai pot să înțeleg. Probabil că se dorește să plec. Eu nu am să plec, chit că ajung în instanță și în presă, și în tot! Vă rog să mă iertați, nu mai pot!”, relatează profesoara Simona Cristea, conform Antena 3.

Femeia susține că este nevinovată și că este supusă unor presiuni enorme după ce i-a fost anulat examenul.

„M-am simțit efectiv pusă în față faptului împlinit și am izbucnit în plâns pentru că nu s-a ținut seama și de mine. Conștiința mea este curată. Sunt nevinovată. Mă ocup de îngrijirea sănătății din cauza stresului din ultimele două săptămâni de când mi-a fost anulat examenul”, a declarat profesoara.

Revoltă la Facultatea de Drept

De cealaltă parte, decanul spune că i-au ridicat semne de întrebare notele de 9 și 10, foarte multe, dar și timpul foarte scurt de finalizare a lucrărilor. Decanul spune că studenții au fost supravegheați de un singur om.

„Motivul pentru care s-a anulat examenul e că subiectele au fost identice cu cele de dinainte. Nu s-a asigurat supravegherea, iar la sfârșit a rezultat ceea ce rezultă de regulă când criteriile nu sunt obiective. Toată lumea a luat aceeași notă. Care nu putea să fie decât foarte mare în condițiile de examinare”, a declarat Răzvan Dincă, decanul Facultății de Drept

Decanul a înaintat și un referat către Rectorul Universității București, Marian Preda. Acestuia i se cere înființarea unei comisii de disciplină care să o cerceteze pe Simona Cristea.