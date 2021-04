Diana Şoşoacă, copila rebelă bătută de mamă pentru un motiv uluitor. Exclusiv EVZ. Senatoarea independentă Diana Şoşoacă a dezvăluit într-un interviu realizat de Dan Bittman pentru EVZ Play câteva aspecte neştiute ale copilăriei sale, printre care se numără sporturile pe care le practica, dar şi corecţiile pe care i le aplica mama ei pentru că citea prea mult şi dormea prea puţin.

Diana Şoşoacă, copila rebelă bătută de mamă pentru un motiv uluitor. Exclusiv EVZ. „Am făcut atletism fond, 5.000 m. Am făcut şi balet, şi gimnastică. Aveam foarte multă energie. Nu dormeam decât două, trei ore pe noapte. Mama a fost nevoită să-mi închidă lumina. Bunicul meu mi-a spus că îmi dă o lanternă. A zis aşa: «Ia lanterna asta şi citeşte după fiică-mea îţi stinge lumina.»

Diana Şoşoacă, copila rebelă bătută de mamă pentru un motiv uluitor

Eu am mâncat bătaie pentru că nu dormeam şi citeam. Acum trebuie să-i admonestezi pe copii pentru a citi. Eu făceam câte 3, 4, 5 sporturi, plus pian în fiecare zi. Am făcut 5, 6 ani de pian. Noi am stat la parter şi exact în faţa ferestrelor mele se adunau copiii să se joace, şi mai ales „Raţele şi vânătorii”, iar eu trebuia să fac două, trei ore de studiu pentru pian, că aşa dorea mama.

Copiii mă strigau să vin afară… Deschideam geamul, le mai cântam, venea mama şi închidea geamul… Sâmbăta aveam pe bulgari filmul „Linda, karatista”. Ce puteai să faci? Sau „Viaţa satului”. Mie îmi plăcea mult emisiunea aia”, a dezvăluit Diana Şoşoacă în prima parte a interviului realizat de Dan Bittman pe EVZ Play.

Altfel, Diana Şoşoacă s-a referit şi la sancţiunea anunţată recent în premieră de Biroul permanent al Senatului pentru „nerespectarea legilor în vigoare şi a prevederilor regulamentului, exercitarea în mod abuziv a mandatului, comportament injurios, calomniator, la adresa unor membri ai Senatului, în cadrul şedinţelor de plen şi încălcarea solemnităţii şedinţelor de plen prin nerespectarea regulilor privitoare la luarea de cuvânt”.

Diana Şoşoacă şi războiul cu parlamentarii

„Decizia Biroului permanent a fost de a accepta această sancţiune, un avertisment scris la adresa doamnei senatoare Diana Iovanovici Şoşoacă. Acest avertisment scris a fost aprobat în Biroul permanent, va fi citit şi în şedinţa de plen a Senatului de astăzi. Doamna senatoare are la dispoziţie 15 zile să conteste această decizie.

Acest avertisment scris atrage după sine imposibilitatea doamnei senatoare de a reprezenta Senatul României în relaţii interne şi externe pentru o perioadă de trei luni. Din păcate, este o situaţie nouă cu care ne confruntăm. Este prima şi sper ultima situaţie de acest gen în acest mandat, în această legislatură şi de la început am făcut apel la calm, la raţiune, pentru că suntem aici să dezbatem idei pentru cetăţeni. Nu suntem aici să ne insultăm, nu suntem aici să dăm acest ton agresiv al discursului public”, a declarat preşedinta Senatului, Anca Dragu.