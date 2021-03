Laurette a fost bătută! Laurette Atindehou a ajuns la Medicină legală, plină de vânătăi. Mulatra a fost bătută în centrul Bucureștiului, miercuri seară. Incidentul a avut loc într-un hotel de trei stele. Ulterior, vedeta a ajuns la Poliție și la INML. A suferit mai multe lovituri la mână, a explicat avocatul cântăreței, la XtraNight Show. Aceasta se afla într-un hotel unde realiza o ședință foto și filmări, potrivit unor imagini distribuite în aceeași seară, pe contul de Instagram.

Laurette a fost bătută! ”A fost un atac spontan. Are urme de violență”

„Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere. Am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului pe mai multe părți”, a spus avocatul lui Laurette.

Avocatul a precizat că agresiunea a fost deosebit de violentă pentru iubita dinamovistului Magaye Gueye. După ce a ajuns la poliție, avocatul cîntăreței susține că împreună cu aceasta a mers la INML, pentru a scoate un certificat medico-legal. Mai mulți martori au auzit țipete puternice în hotel și au avertizat poliția.

Logodnicul mulatrei, dinamovistul Magaye Gueye, a fost prins cu cocaină

Iubitul mulatrei are și el parte de scandal. Acum mai bine de o lună, suporterii lui Dinamo au cerut un control anti-doping înaintea meciului cu FCSB. Ei acuzau că jucătorii lui Toni Petrea ar fi stimulați pe căi neregulamentare. Controlul a venit după întâlnirea din Cupa României. Magaye Gueye a fost prins dopat după derby-ul cu FCSB.

Iubita sa însă susține că nu avea cunoștință că sportivul lua cocaină. Potrivit declarațiilor vedetei, cei doi sunt logodiți de la finele anului trecut.

Laurette o femeie care seduce. Ion Țiriac a fost unul dintre bărbații cărora le-a sucit mințile, în vara lui 2016. Magnatul continuă să o răsfețe și acum. Folosește mașinile magnatului cu diverse ocazii. Alteori, vedeta pleacă cu „bijuterii” din parcul auto deținut de Ion Țiriac..

