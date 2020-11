Laurette a povestit cum a ajuns să apară în același clip cu Tzancă Uraganul, despre care spune râzând: „Sunt iubita lui…” Filmarea cu cei doi a fost postată pe rețelele de socializare și, potrivit vedetei, a făcut în foarte scurtă vreme câteva sute de mii de vizualizări.

După cum spune frumoasa mulatră, cel care făcut primul pas a fost Tzancă Urgananul care a sunat-o și i-a propus să colaboreze pentru o nouă melodie, o manea în stilul lui. El i-a spus că îi place stilul pe care îl abordează și că s-ar potrivi de minune pe noua sa melodie, în care Laurette joacă rolul unei viitoare soții.

Inițial, a relatat Laurette, nu prea a vrut și a cam strâmbat din nas, considerând că stilurile ei și al lui Tzancă nu sunt asemănătoare.

„M-a sunat și mi-a propus să facem o piesă! Inițial, nu prea am vrut, pentru că stilurile noastre nu se aseamănă deloc, dar… A insistat, m-a convins. Melodia e pe stilul lui, dar pot spune că e, așa, balcanică. Eu o dau cam pe stilul meu”, a povestit Laurette conform cancan.ro.

Tzancă a insistat, a mai spus vedeta, și a convins-o după ce i-a trimis noua melodie, ca să o asculte.

„A spus că i-a plăcut de mine că sunt mai exotică, el avea piesa asta scoasă, dar eu m-aș potrivi în ea, să cânt cu el. Mi-a trimis melodia, am ascultat-o, am acceptat”, a mai relatat Laurette.

S-au întâlnit într-un penthouse

După ce s-au înțeles, cei doi s-au întâlnit într-un apartament și au filmat un clip care a ajuns pe rețelele de socializare.

„Am făcut filmările într-un penthouse, ne-am amuzat acolo, se și vede. Am comandat mâncare, asta e în acel clip. Na, și glumele noastre, ne-am mai destins. Ideea a venit, așa, pe loc. Ne era foame, am comandat și am zis, hai să facem o filmare! Dar știi că a făcut vreo 200.000 de vizualizări imediat pe Tik Tok? Piesa cred că va apărea săptămâna viitoare, mesajul ei e interesant”, a continuat Laurette.

Rolul mulatrei este, după cum spune chiar ea, de iubită care își doreșt lux, opulență, în vreme ce Tzancă face pe soțul conservator care își dorește o femeie de casă, gospodină, la cratiță.

„Eu sunt iubita lui sau nevasta, parcă, și eu vreau plimbări, lux, opulență, el vrea o femeie de casă, la cratiță, să spăl rufe, vase. A ieșit ceva mișto”, a încheiat Laurette.