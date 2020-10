Alexander Zverev (23 de ani, locul 7 ATP) este unul dintre jucătorii de tenis care s-au afirmat în noul val. Rusul are potențial pentru a ajunge chiar lider mondial, consideră unii specialiști, dar deocamdată are de-a face cu un scandal uriaș. O fostă iubită, Olya Sharypova, l-a cunoscut pe Zverev încă din copilărie, iar cei doi au avut o relație în perioada 2018-2019. Tânăra susține, acum, că partenerul ei de la acea vreme era violent și a vrut chiar să o omoare.

„Am ieșit (n.r- cu câteva zile înainte de US Open 2019) cu Dasha Medvedeva (n.r- soția lui Daniil Medvedev) și cu prietenul meu. Am întârziat puțin și Sasha s-a enervat din această cauză. Am ajuns acasă și ne-am certat. Mereu ne certam din nimic. Am scris pe Instagram că a încercat să mă sufoce cu o pernă și mi-a răsucit brațele. Am încercat să fug din camera de hotel de mai multe ori, dar nu m-a lăsat. În cele din urmă am fugit desculță și cu un telefon pe hol”, a povestit rusoaica.

„Am plâns în baia hotelului”

Olya Sharypova și-a continuat destăinuirile stupefiante:

„ Mă ascundeam într-un hotel, dar el m-a găsit. Am plâns și am încercat să fug. El a vrut să mă întorc ca să vorbim. Am înțeles că nu poate fi vorba de un dialog, m-am speriat și am încercat să fug. Dar Sasha m-a împins în perete și mi-a zis că nimănui nu-i va păsa, indiferent de ce mi-ar face. Au apărut niște oameni și am putut fugi pe stradă. Eram singură. Noroc că am avut un telefon și am putut telefona unui prieten.

Toate lucrurile mele au rămas în cameră, la fel ca banii și pașaportul. Sasha m-a sunat și am decis că trebuie să vorbim. Am ajuns la hotel și am început să ne certăm. Am plâns în baia hotelului și el mi-a aruncat lucrurile pe hol. Ziua următoare a venit la casa în care eram, ca să facem pace. Am vorbit normal, ne-am continuat relația, am fost la meciurile lui de la US Open, Laver Cup și la două turnee din China. După aceea ne-am despărțit.”

„M-am temut pentru viața mea”