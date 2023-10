Diana Șoșoacă, despre violul de la școala de vară AUR. „E inuman ce a putut să trăiască fata asta”

Diana Șoșoacă s-a întâlnit cu adolescenta de 17 ani care a fost violată în tabăra de vară AUR. Senatoarea a declarat că tânăra a pus capul pe pieptul ei și că a început să plângă. Politiciana a mai spus că îi omora pe toți politicienii care au fost implicați, dacă era copilul ei.

„M-a luat în brațe, și-a pus capul pe pieptul meu și a început să plângă. Și a stat la mine în brațe o jumătate de oră și a plâns. A plâns o jumătate de oră. Am simțit ca și când ar fi fost copilul meu. Dacă copilul meu pățea așa ceva, îi omoram. Este inacceptabil! Am ținut copilul ăsta în brațele mele o jumătate de oră,” a afirmat senatoarea, potrivit Realitatea Plus.