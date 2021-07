Adrian Nartea, actorul principal din serialul “Vlad”, în vârstă de 39 de ani, a vorbit în premieră despre starea sa de sănătate în podcastul lui Cătălin Măruță. Artistul a dezvăluit că a început să aibă suspiciuni în privința condiției sale medicale în urmă cu patru ani. Simptomele au început să se agraveze, însă actorul a mărturisit că a simțit că a primit o nouă șansă la viață după extirparea tumorii descoperite de cadrele medicale.

Cum a aflat Adrian Nartea despre diagnostic

Adrian Nartea a relatat, în podcastul lui Cătălin Măruță, cum a aflat despre boala de care suferea. “Totul a început acum 4 ani, când aveam urechea stângă înfundată, efectiv, și nu știam de ce. Făceam aerosoli și ORL-iștii spuneau că am urechea înfundată pentru că am deviație de sept. Mi-au zis să fac o operație de deviație de sept. (…) Am fost la vreo trei sau patru medici, toți au zis același lucru. Am zis bine, hai să mă operez. (…). Mai erau niște simptome, când mergeam la dentist și stăteam cu gura deschisă foarte mult, când o închideam, mă furnica foarte tare pe dedesubt, pe partea stângă, în interior.

După am asociat. (…) Mama, când i-am spus, mi-a zis să fac un RMN. Tot mama mi-a trimis după câteva zile un mail în care îmi spunea că au găsit o formațiune care e intra-craniană, să nu-mi fac probleme, să stau liniștit. Mie nu-mi venea să cred. De ce nu m-a sunat, de ce mi-a trimis mail. Probabil a vrut să evite conversația. Am înțeles că am o tumoare în cap, în spatele ochiului”, a mărturisit Adrian Nartea.

„Urma să cad efectiv pe stradă”

Actorul a mărturisit că medicii l-au avertizat de simptomele care aveau să devină din ce în ce mai agresive. Potrivit declarațiilor lui Adrian Nartea, tumora nu s-a oprit din creștere, așa cum se întâmplă în multe dintre cazuri, ci i s-a dezvoltat în cutia craniană și afecta funcționarea emisferei stângi ale creierului.

“(…) Am început să sun și să merg la neurologi, neurochirurgi, am consultat vreo patru. A început un periplu ca să-mi dau seama ce era de făcut. Tumoarea era mare, lungime 4 cm, lățime 3 cm, grosime vreo 1 și ceva 2 cm, mare, foarte mare.

Se numește schwannom Nerv 5 (trigemen). Este o tumoare care crește pe teaca nervilor, ca o aluniță, dar pe interior. Sunt mulți oameni care au genul ăsta de tumori care cresc și se opresc. Unele nu se opresc din creștere. Asta s-a întâmplat la mine. A fost o creștere lentă.

Doctorii mi-au spus că era o chestiune de 6, 7, 8 luni până să mi se întâmple ceva neurologic, să cad efectiv pe stradă. Ea a intrat 3 cm jumate în cutia craniană, împingea emisfera stângă în sus”, a dezvăluit Adrian Nartea.

Adrian Nartea, operat de două ori la o clinică din Lyon, Franța

Actorul a suferit două intervenții chirurgicale la o clinică medicală din Lyon, Franța. Unul dintre medici i-a recomandat lui Nartea să se reprofileze pe un alt domeniu de lucru din cauza faptului că risca să rămână desfigurat, potrivit afirmațiilor artistului.

Bărbatul nu a reușit să scape de întreaga tumoră întrucât zona de intervenție este foarte sensibilă, iar cadrele medicale nu au dorit să riște.

“Îmi aduc aminte că primul medic, specializat pe imagistică, s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă m-a văzut pe la televizor. I-am spus că da și mi-a zis: «Ar fi ok dacă ai începe să te reorientezi spre un job în care nu prea ai de-a face cu oamenii, pentru că după intervenție este risc mare să rămâi desfigurat». (…).

Prima operație a durat undeva la 6 ore sau 7. După am stat 7 zile în spital. (…) N-au reușit să scoată toată tumoarea, pentru că era foarte solidă pe alocuri. Profesorul a zis că nu riscă, pentru că era aproape de o zonă nobilă. În momentul în care a intentat să tragă de ea, am intrat în fibrilații pe masa de operație”, a afirmat Adrian Nartea.