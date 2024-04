Politica Dezvăluiri din intimitatea cuplului Șoșoacă. Ce s-a întâmplat în intimitatea familiei







Nu mai este un secret că senatoarea Iovanovici Șoșoacă și soțul ei sunt în plin proces de divorț. După un mariaj de șapte ani, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Bărbatul este cel care a cerut divorțul și nici nu are de gând să-i lase numele.

Scandal în familia Șoșoacă

Nu se pune problema partajului pentru că de durata căsătoriei familia nu a acumulat bunuri, de fapt, ar fi pierdut sume importante de bani din cauza amenzilor plătite pentru protestele din pandemie. Însă ceea ce nu știe multă lume este că, jurnaliștii l-au surprins pe Silvestru Șoșoacă în miez de noapte în timp ce plimba o blondă.

Câteva zile mai târziu, senatoarea de Iași a depus plângere pe numele fostului soț. Pledoaria din fața procurorilor i-au permis politicianului să obțină și un ordin de protecție împotriva partenerului. Diana Iovanovici Șoșoacă le-a spus magistraților că se simte amenințată.

Scandalul a pornit după ce senatoarea l-a suspendat din funcția de conducere a partidului S.O.S., o decizie contestată de Silvestru. Acesta din urmă consideră că fosta lui parteneră și-a pierdut mințile din cauza succesului. La finalul lunii trecute, CANCAN l-a surprins pe Sivlestru în mașină cu o altă blondă decât Diana.

Silvestru, „echipat” cu brățară de monitorizare

La scurt după episodul respectiv senatoarea a certut ordin de restricție și brățară de monitorizare împotriva lui. Diana Șoșoacă a precizat că este agresat fizic și emoțional de cel care i-a fost soț aproape 7 ani. Totodată, demnitarul a mai declarat că se teme pentru viața fiicei în vârstă de 11 ani.

Senatoarea Șoșoacă le-a declarat jurnaliștilor că Silvestru ar fi amenințat-o cu „public shaming”, un soi de șantaj, în cazul în care nu-și dă demisia din funcția de senator.

„În schimb dânsul m-a amenințat că dacă nu îmi dau demisia din funcția de senator va face în așa fel încât să mă facă de rușine. Am suportat cât am putut, până când el a ales să facă circul acesta pe toate televiziunile, pentru că își dorește să fie candidat la alegerile prezidențiale. Are o ură pe femei, este un misogin total.

S-a emis un ordin provizoriu de protecție pentru acte de violență, pentru abuz psiho-emoțional, social, spiritual, cibernetic, evient și de violență fizică asupra mea și asupra fetiței mele. A menționat că am probleme psihice. El trebuia să depună dovezi. Nu am luat în viața mea medicamente, nu am nicio problemă psihică, nu am fost niciodată internată”, a declarat Șoșoacă.

Senatoarea Șoșoacă, victima violenței domestice

Senatoarea a scos în evidență că fostul ei partener a lovit-o pe fată acesteia și că, de fapt, Silvestru ar urmări-o până în fața locuinței. De asemenea, ar fi fost amenințată cu internarea la spitalul de psihiatrie.

„(…) A lovit-o și pe fiica mea, este foarte speriată. Ne urmărește, vine în fața blocului. Deci, eu nu sufăr de nicio boală psihică, atenție. Pentru astfel de aserțiuni – trebuia să îi spună cei din spatele lui -, se plătește pentru pentru așa ceva. Mai mult, m-a amenințat că va face în așa fel încât să fiu internată la un spital de nebuni și să-mi ia copilul de lângă mine. (…), a spus Diana Șoșoacă, după ce a ieșit de la Secția de Poliție.

Cum răspunde Silvestru Șoșoacă

În fața acestor acuzații, Silvestru Șoșoacă a ținut să facă o serie de clarificări. Bărbatul a explicat că relația a decurs în condiții normale, până la momentul intrării în politică a Dianei Șoșoacă. Odată cu statutul de senatoare, Ivanovici Diana și-a neglijat rolul de soție.

„La început am stat foarte bine împreună. Înainte de a intra în Parlament, totul a fost foarte bine pentru noi, chiar foarte bine din toate punctele de vedere. Să ne referim la cel familial și să ne oprim la el: foarte bine ne-a fost! Odată cu intrarea Dianei în Senat, lucrurile s-au complicat foarte mult pentru familia noastră.

Am devenit alte persoane, ea transformându-se radical. Și nu în bine, din nefericire. Așa că, ușor ușor, lucrurile în casă au căpătat o altă turnură. S-a degradat relația familială, nu doar noi am pățit asta. Poate cei mai mulți politicieni pățesc lucrul ăsta, nemaiavând timp de familii, de copii, de soț sau de soție, nu știu…Cam așa i s-a întâmplat și Dianei”, a ținut să spună Silvestru Șoșoacă, în emisiunea lui Mihai Gâdea.