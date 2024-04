Diana și Silvestru Șoșoacă continuă războiul. Ce acuzații își aduc

Diana Șoșoacă îl acuză pe Silvestru Șoșoacă de agresiune emoțională. Mai mult, aceasta a obținut deja un ordin de protecție provizoriu pentru ea şi fiica ei, în vârstă de 11 ani, despre care spune că ar fi avut mult de suferit pe parte emoțională.

Diana Șoșoacă își acuză soțul că a agresat-o emoțional și fizic, fapt pentru care luni seara a fost emis un ordin de protecție. Senatoarea declară că în prezent soțul ei nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de ea.

„Acest om are grave probleme de violență, de imposibilitate de a se abține de la nervi, de la acte de violență, de la misoginism. Cum e posibil, și dumneavoastră ca televiziuni, să primiți o persoană care să mă atace, să atace o femeie, un om. Aici nu era vorba de politică, aici era vorba de soția lui, o chestie a unei unei familii, care nu trebuia să fie afectată în niciun fel. Eu nu am ieșit la televiziuni. Eu nu am putut să dau nici măcar un drept la replică. În fiecare zi, din oră în oră i-ați dat intervenții acestui om, fără să-mi permiteți să-mi exprim un punct de vedere”, a declarat Diana Șoșoacă.