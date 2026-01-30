Dezvăluiri despre legăturile fierbinți din PNL.  Radu Coșarcă și Dan Andronic redeschid dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare. Azi, ora 12.00

Cazul Adriana Georgescu. O nouă ediție incendiară a podcastului „7x7” promite să țină telespectatorii cu sufletul la gură astăzi, începând cu ora 12:00. Jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic își dau întâlnire pe platforma YouTube „Hai România” pentru o analiză lucidă a actualității, punctată de o incursiune dramatică în istoria politicii românești.

În peisajul media actual, emisiunea „7x7” s-a impus ca un reper de analiză critică, unde experiența de televiziune a lui Radu Coșarcă se împletește perfect cu rigoarea de investigator a lui Dan Andronic. Ediția de astăzi se anunță a fi una de colecție, având ca punct central un subiect de o gravitate excepțională, dar și o serie de dezbateri pe marginea celor mai tensionate evenimente politice ale ultimelor zile.

Piesa de rezistență a ediției de astăzi este dedicată Adrianei Georgescu. Radu Coșarcă și Dan Andronic vor pune pe masă detaliile din dosarul instrumentat de procurori. De la mecanismele presupusului trafic de influență și până la numele grele din PNL care ar putea fi implicate colateral în acest scandal, nimic nu va rămâne neanalizat.

Cine este, de fapt, Adriana Georgescu și cum a ajuns în vizorul DNA? Este vorba despre un caz izolat sau despre un simptom al unei „boli” mai vechi din sistemul avocatial și judiciar? Cei doi jurnaliști vor încerca să decripteze mesajul transmis de procurori prin această acțiune în forță și să anticipeze efectele pe care acest dosar le va avea asupra scenei publice în perioada următoare. Dezvăluirile promise în emisiune vizează nu doar faptele de corupție, ci și contextul mai larg al „curățeniei” din justiție.

Pe lângă dosarul istoric, formatul „7x7” rămâne fidel promisiunii sale: o sinteză a celor mai importante 7 subiecte ale săptămânii. Cei doi moderatori vor diseca evenimentele care au ținut prima pagină a ziarelor, oferind contextul care lipsește adesea din știrile „breaking news”.

Spectatorii se pot aștepta la o dezbatere reală despre mișcările de pe scena politică internă, deciziile economice care afectează buzunarul românilor și jocurile de putere din culise. Stilul inconfundabil al celor doi – direct, documentat și lipsit de menajamente – transformă fiecare ediție într-o sursă esențială de informare pentru cei care vor să înțeleagă nu doar ce se întâmplă, ci și de ce.

Nu ratați! Emisiunea începe fix la ora 12:00, live pe canalul de YouTube „Hai România”. Este o oportunitate rară de a vedea cum istoria recentă se oglindește în provocările prezentului, sub lupa a doi dintre cei mai experimentați jurnaliști din România.