Social

Descoperire unică în geologie: mineral necunoscut identificat în China

Comentează știrea
Descoperire unică în geologie: mineral necunoscut identificat în ChinaMineral. Sursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Geologii au confirmat recent existența unui mineral necunoscut până acum în zăcământul de nichel și cobalt Longhua, situat în regiunea Guangxi, China. Descoperirea, considerată extrem de rară de comunitatea științifică, a fost oficial recunoscută de Asociația Internațională de Mineralogie, potrivit ecoticias.

Un nou mineral, descoperit în China

Mineralul a fost denumit Jinxiuite și se remarcă prin compoziția sa chimică inedită. Este un mineral sulfurat format din nichel, bismut, antimoniu, arsen și sulf, combinație care nu fusese observată în nicio altă specie minerală cunoscută anterior. Structura sa oferă cercetătorilor indicii prețioase despre modul în care metalele migrează și se concentrează în adâncul scoarței terestre.

Jinxiuite

Jinxiuite. Sursa foto Captură video

Cercetătorii explică faptul că Jinxiuite s-a creat prin circularea fluidelor fierbinți, bogate în metale, prin fisurile rocilor vechi. Pe măsură ce temperatura scădea, metalele s-au cristalizat, înlocuind treptat minerale mai vechi și generând structuri complet noi.

„Acest proces nu doar că a dus la apariția Jinxiuite, ci a contribuit și la formarea unuia dintre cele mai bogate zăcăminte de nichel și cobalt cunoscute în prezent”, explică specialiștii.

Maia Sandu, de la tribuna Consiliului Europei: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri la Republica Moldova
Maia Sandu, de la tribuna Consiliului Europei: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri la Republica Moldova
Care sunt cele mai grele meciuri pentru Ana Bogdan. Răspunsul care uimește
Care sunt cele mai grele meciuri pentru Ana Bogdan. Răspunsul care uimește

Importanța zăcământului Longhua la nivel global

Zăcământul Longhua se numără printre cele mai valoroase depozite de nichel și cobalt din lume, cu concentrații care depășesc considerabil pragurile normale de exploatare. Nichelul și cobaltul sunt elemente esențiale pentru producția bateriilor vehiculelor electrice, componentele din industria aerospațială și tehnologiile avansate.

Geolog

Geolog. Sursa foto iStock

Experții subliniază că Jinxiuite ar putea fi folosit ca „mineral indicator”, ajutând geologii să descopere alte zăcăminte similare la nivel global. Descoperirea poate reduce, de asemenea, dependența de importuri de minerale strategice, în contextul creșterii cererii pentru metale critice.

O fereastră către trecutul geologic al Pământului

Dincolo de valoarea economică, Jinxiuite oferă informații despre condițiile de temperatură și presiune din adâncul scoarței terestre. Studierea structurii sale le permite oamenilor de știință să înțeleagă mai bine procesele geologice care s-au desfășurat de-a lungul miliardelor de ani.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:04 - Maia Sandu, de la tribuna Consiliului Europei: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri la Republica Moldova
14:58 - Ilie Bolojan, despre directorii de companii: Într-adevăr, pot fi schimbați
14:46 - Care sunt cele mai grele meciuri pentru Ana Bogdan. Răspunsul care uimește
14:41 - Filme românești, proiectate la Festivalul de Film de la Goteborg. „Dracula“ și „Dinţi de lapte“, printre producțiile ...
14:34 - Primăria Chișinău cedează sub presiunea poleiului. Ion Ceban cere intervenția Guvernului
14:14 - Șeful ANP recunoaște că i-a aprobat permisia criminalului turc care a evadat

HAI România!

Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan și Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Nicușor Dan dansează cu Fantoma lui Ceaușescu. Andronic, Curea și Racoviceanu despre gafele politicienilor
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale