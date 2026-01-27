Descoperire unică în geologie: mineral necunoscut identificat în China

Geologii au confirmat recent existența unui mineral necunoscut până acum în zăcământul de nichel și cobalt Longhua, situat în regiunea Guangxi, China. Descoperirea, considerată extrem de rară de comunitatea științifică, a fost oficial recunoscută de Asociația Internațională de Mineralogie, potrivit ecoticias.

Mineralul a fost denumit Jinxiuite și se remarcă prin compoziția sa chimică inedită. Este un mineral sulfurat format din nichel, bismut, antimoniu, arsen și sulf, combinație care nu fusese observată în nicio altă specie minerală cunoscută anterior. Structura sa oferă cercetătorilor indicii prețioase despre modul în care metalele migrează și se concentrează în adâncul scoarței terestre.

Cercetătorii explică faptul că Jinxiuite s-a creat prin circularea fluidelor fierbinți, bogate în metale, prin fisurile rocilor vechi. Pe măsură ce temperatura scădea, metalele s-au cristalizat, înlocuind treptat minerale mai vechi și generând structuri complet noi.

Zăcământul Longhua se numără printre cele mai valoroase depozite de nichel și cobalt din lume, cu concentrații care depășesc considerabil pragurile normale de exploatare. Nichelul și cobaltul sunt elemente esențiale pentru producția bateriilor vehiculelor electrice, componentele din industria aerospațială și tehnologiile avansate.

Experții subliniază că Jinxiuite ar putea fi folosit ca „mineral indicator”, ajutând geologii să descopere alte zăcăminte similare la nivel global. Descoperirea poate reduce, de asemenea, dependența de importuri de minerale strategice, în contextul creșterii cererii pentru metale critice.

Dincolo de valoarea economică, Jinxiuite oferă informații despre condițiile de temperatură și presiune din adâncul scoarței terestre. Studierea structurii sale le permite oamenilor de știință să înțeleagă mai bine procesele geologice care s-au desfășurat de-a lungul miliardelor de ani.