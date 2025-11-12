Ouă de crocodil, vechi de 55 de milioane de ani, descoperite în Australia

O echipă de cercetători a identificat cele mai vechi ouă de crocodil cunoscute din Australia, care ar putea să fi aparținut unui grup de crocodili supranumiți „crocodili căzători” – creaturi care se urcau în copaci pentru a vâna prada de dedesubt, potrivit BBC.

Descoperirea, datând de aproximativ 55 de milioane de ani, a fost realizată în curtea unui fermier de oi din Queensland, iar rezultatele au fost publicate în Journal of Vertebrate Paleontology.

Ouăle aparțin unui grup de crocodili dispăruți numiți mekosuchini, care trăiau în apele interioare ale Australiei atunci când aceasta făcea parte din Antarctica și America de Sud.

Acești crocodili, care puteau atinge lungimea de aproximativ cinci metri, erau prezenți cu mult timp înainte de apariția rudelor moderne de apă sărată și dulce din Australia, acum aproximativ 3,8 milioane de ani.

Profesorul Michael Archer, co-autor al studiului și paleontolog la Universitatea din New South Wales, a explicat conceptul de „crocodili căzători”:

„Este o idee bizară, dar unii probabil vânau precum leoparzii – aruncându-se din copaci asupra oricărui animal pe care îl considerau potrivit pentru cină”.

Deși ouăle „crocodililor căzători” au fost descoperite încă de câteva decenii, acestea au fost analizate abia recent cu ajutorul unor oameni de știință din Spania.

Profesorul Archer a adăugat că unii dintre acești crocodili erau probabil vânători terestri care trăiau în păduri, ceea ce confirmă caracterul variat al mekosuchinilor.

Descoperirile recente completează fosile mai tinere ale acestui grup, găsite în depozite de aproximativ 25 de milioane de ani, tot în Queensland.

Profesorul Archer participă încă din anii 1980 la săpături într-o groapă de argilă din Murgon, un oraș mic situat la aproximativ 270 km nord-vest de Brisbane.

În decursul decadelor, zona a devenit cunoscută drept unul dintre cele mai vechi situri fosile din Australia, fiind odinioară înconjurată de păduri luxuriante.

„Această pădure a fost, de asemenea, casa celor mai vechi păsări cântătoare cunoscute la nivel mondial, primele broaște și șerpi din Australia, o gamă largă de mamifere mici cu legături sud-americane, precum și unul dintre cele mai vechi lilieci cunoscuți din lume”, a declarat Dr. Michael Stein, co-autor al studiului.

Profesorul Archer și colegii săi își amintesc cum, în 1983, au mers la Murgon și au cerut permisiunea fermierilor de a săpa în curtea lor: