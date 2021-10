sursă: arhivă EvZ

„Descoperim o nouă lume ascunsă”: Ce se întâmplă în nucleul Pământului. Zeci de ani de știință puși la îndoială

Oamenii de știință care studiază mecanismele interne ale planetei Pământ au rămas de-a dreptul uimiți. „Descoperim o nouă lume ascunsă. De-a dreptul nouă”, a declarat Jessica Irving, seismolog la Universitatea din Bristol, neimplicată în studiul publicat recent în revista Physics of the Earth and Planetary Interiors.