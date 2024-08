Monden Denisa Nechifor, fosta lui Adrian Cristea, încă se crede puștoaică. Cum se întreține la 40 de ani. Video







Denisa Nechifor, fosta parteneră a lui Adrian Cristea, are grijă să arate bine indiferent de situație. Drept urmare, paparazzi EVZ au surprins-o exact în momentul în care intra în locul care o face să strălucească.

Ce nu face o vedetă să arate bine

Denisa Nechifor se numără printre cele mai sexy prezențe din București. Dar faptul că arată ca scoasă din cutie la 40 de ani vine cu anumite sacrificii. Fosta parteneră a lui Adrian Cristea a fost surprinsă de către paparazzi EVZ când intra pe poarta unei clinci de înfrumusețare. Vedeta este îmbrăcată casual, dar astfel încât formele ei să fie puse în valoare.

Are o bustieră albastră și o pereche de blugi largi, iar părul este strâns într-o coadă împletită. După viteza cu care se deplasează am putea bănui că se cam grăbește. Cert este că fosta parteneră a lui Cristea, arată foarte bine, semn că tratamentele își fac efectul. Aceasta a împlinit 40 de ani, în luna martie a acestui an și a serbat cu fast evenimentul. Ba chiar și fostul partener a fost prezent, deși Denisa ar avea un alt iubit.

Își trimite fata la studii la Londra

Cert este că ea și Adrian Cristea au o istorie care nu poate fi trecută cu vederea. Din relația lor de dragoste a rezultat o fetiță, pe nume Rania. Acum, cea mică este o adolescentă în toată puterea cuvântului. Drept urmare, Denisa are încredere în deciziile pe care fiica ei le ia în legătură cu studiile pe care dorește să le urmeze. ”Sunt super implicată în educația Raniei.

A făcut meditații până anul acesta, cam nonstop. Anul acesta am lăsat-o, pentru că a meritat un picuț de respiro. Vara aceasta, în schimb, va merge să studieze la Londra o perioadă. Deja este mare, am foarte mare încredere în ea și în discernământul ei. Nu mai discutăm cu un copil, este un adolescent spre matur”, a spus Denisa Nechifor.