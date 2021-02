Cât valorează astăzi fostul președinte Donald Trump?

Revista Forbes estimează că valoarea netă a fostului președinte Donald Trump este de 2,5 miliarde de dolari. Ocupă locul 339 în topul Forbes 400 din 2020, în scădere cu 64 de locuri față de 2019.

Valorile pentru clădirile de birouri și hoteluri au scăzut. Proprietățile sale din Washington, DC și Chicago par a fi sub apă, în timp ce Doral, stațiunea sa de golf din Miami, a pierdut 80% din valoare într-un an. Cu toate acestea, are câteva active foarte valoroase, inclusiv garaje în New York City, clubul Mar-a-Lago din Florida și trei case din apropiere, scrie finance.yahoo.