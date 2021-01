Bill Joel a interpretat hitul său Just the Way You Are special pentru ei. Christian Dior a creat rochia Melaniei Trump. Designul a aparţinut lui John Galliano (foto).

Domnul Trump, care acum are 74 de ani, a fost căsătorit anterior cu Ivana Trump din 1977 până în 1992. Cu Marla Maples din 1993 până în 1999.

El și Melania s-au întâlnit pentru prima dată la o petrecere în 1998 și au un singur fiu, Barron, care are 14 ani.

Donald Trump are alți patru copii din căsătoriile sale anterioare. Pe Donald Trump Jr, 43 de ani, Ivanka Trump, 39 de ani, Eric Trump, 37, și Tiffany Trump, 27 de ani.