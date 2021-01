O sursă din interior a declarat că a refuzat să ajute la integrarea primei doamne Jill Biden . Nici nu şi-au vorbit încă. Iar alte voci spun că inventariază obiectele care trebuie împachetate şi mutate la Mar-a-Lago.

Şi totuşi, unde este Melania Trump?

Prima Doamnă a fost neobișnuit de tăcută în ultima perioadă, în timp ce soțul ei, președintele Donald Trump , a trecut prin cele mai dramatice evenimente din cariera sa politică.

„Nu a existat niciodată o primă doamnă la fel de încăpățânată și sfidătoare ca Melania Trump”, spunea Kate Andersen Brower. Este autoarea cărții „First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies”.

„Cred că sapă. Cred că a canalizat furia soțului ei. Nu este interesată să joace rolul tradițional al unei prime doamne care, în perioade de criză, încearcă să unească și să calmeze țara”, a spus aceasta.

Comoditatea Melaniei Trump în a împacheta și a fi gata de plecare semnalează, de asemenea, dorința ei de a încheia cu Washingtonul. Şi asta cât mai repede. „Melania Trump nu este tristă că pleacă”, a spus un oficial de la Casa Albă , contrar cu starea de spirit a lui Donald Trump

CNN a transmis că „se păstrează pentru sine”

Melania Trump, potrivit unor surse, nu se angajează în sesiuni de strategie cu alți membri ai familiei sau cu înalți oficiali ai administrației.